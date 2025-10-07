Rebuilding and recovery program sa Cebu, sugdan na

Human sa usa ka semana nga pag-igo sa 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu, sugdan na sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang mga lakang alang sa rebuilding ug recovery program.
Kini maoy gipahibalo ni Gobernador Pamela Baricuatro sa mga tigbalita subay sa pagbisita ni Secretary Rex Gatchalian sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa Dakbayan sa Bogo sa Martes, Oktubre 7, 2025.
Matod sa gobernador nga giabagan sa DSWD ang pag-apudapod og relief packs ug food meals sa mga apektadong residente sa norte.
Gitukod na sab ang tent city sa Bogo City nga nagsilbing temporary shelter sa mga residente nga naguba ang balay atol sa linog.
Gibanabana nga moabot ngadto sa 200 ug 250 ka tent ang gipabarog. / ANV