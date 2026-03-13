Receptionist sa massage spa mikawat sa P194K nga kita

Gidakop ang receptionist sa massage spa nga nahimutang sa Salinas Drive, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo sa reklamo’ng pagpangawat niadtong alas 8:00 sa buntag, Miyerkules, Marso 11, 2026.
Ang suspek gitago sa alyas May, 24, taga Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo.
Ang management sa maong establisemento nakabantay nga nawala ang usa ka semana nga halin nga gihipos sa safety vault nga moabot ngadto sa P194,000.
Gisusi gilayon sa management ang kuha sa CCTV camera ug nakita nga si May maoy niabli ug nihakop sa maong halin nga gitago sa vault.
Nakuha og balik sa management ang maong kantidad nga gisulod sa suspek sa iyang pitaka.
Gi-turn over ang suspek ngadto sa Cebu City Police Office (CCPO) ug kaso’ng qualified theft ang gipasaka batok sa maong receptionist. / AYB