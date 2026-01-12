Reckless driver gisuspenso’g 90 ka adlaw

Gisuspenso na sa Land Transportation Office sa Central Visayas (LTO) 7 ang lisensya sa usa ka drayber nga nakit-an sa viral video nga nagmaneho samtang ang iyang tiil nagbitay gawas sa bintana sa sakyanan.
Gibutyag sa LTO 7 niadtong Lunes, Enero 12, 2026, nga nailhan na nila ang rehistradong tag-iya sa puti nga sedan ug giisyuhan na kini og show cause order human nikatap ang video sa social media niadtong Enero 7.
Ang maong drayber nag-atubang og kasong reckless driving ug pagka-improper person sa pagmaneho og sakyanan nga kalapasan sa Section 48 ug 27 sa Republic Act 4136, o ang Land Transportation and Traffic Code.
Ubos sa mando ni LTO 7 Director Glen Galario, ang lisensya sa drayber gipaubos sa alarm status ug preventively suspended sulod sa 90 ka adlaw.
Matod ni Galario, nilihok dayon ang ahensiya human nadawat ang mga report bahin sa insidente ug iyang gipasidan-an ang mga motorista nga dili itugot ang bisan unsang peligrusong binuhatan sa dalan.
Gimanduan ang drayber nga isurender ang iyang lisensya ug moatubang sa LTO 7 Operations Division karong Enero 14, aron mohatag og katin-awan kon nganong dili angay bawion ang iyang katungod sa pagmaneho.
Kon mapakyas ang drayber sa pagtambong sa hearing, isipon kini nga pag-waive sa iyang katungod ug sulbaron ang kaso base sa mga rekord nga anaa sa LTO. / DPC , PR