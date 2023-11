‘Reckless’ driver pasilutan

Girekomendar sa City of Talisay Traffic Operations and Devt. Authority (CT-TODA) ngadto sa Land Transportation Office (LTO) nga pahamtangan og administratibang silot ang usa ka truck driver nga niharos og dasmag sa traffic cones sa kagamhanan niadtong Dominggo, Nobiyembre 5, 2023 sa Cebu South Coastal Road (CSCR) sa habig sa Laray, Brgy. San Roque, dakbayan sa Talisay.

Si Tumulak, sa chat sa Superbalita Cebu pinaagi sa Messenger, nibutyag nga gawas sa silot, ilang girekomendar nga ipailawom ang mao nga drayber sa Defensive Driving and Road Safety Seminar sa LTO.

Matod ni Tumulak nga di maayo nga panig-ingnan ang gibuhat sa truck driver, kinsa nag-alagad sa usa ka kompaniya sa Luray 2, dakbayan sa Toledo.

Siya niingon nga maayo na lang gani way naangol o namatay atol sa hitabo tungod sa pagpasagad og maneho sa drayber, kinsa iyang gihulagway nga “nagkatawa” lang dihang ilang giimbestigar.

Ang tibuok hitabo sa eskina sa CSCR ug V.H. Garces St. nakuha sa closed circuit television (CCTV) camera.

“It was found out that the subject driver was travelling on high speed at the time of the incident that subsequently almost lost control to his driven truck,” mabasa sa suwat ni Tumulak ngadto kang LTO Regional Director Glen Galido Galario kabahin sa reklamo batok sa truck driver.

Makita sa video nga hapit maigo sa truck ang usa ka awto ug motorsiklo kon wa pa maka-brake dayon ang drayber.

Ang suwat nga gipetsahan og Nobiyembre 6, 2023 gihatod ngadto sa LTO 7 office sa Martes, Nobiyembre 7. Ang drayber, kinsa’ng ngan gipugngan ni Tumulak, gipamulta sa mga kalapasan nga reckless driving ug damage to government property.

Matod ni Tumulak nga angay nga patagmon ang mao nga drayber aron mamahimong panig-ingnan sa uban.Siya nipasabot nga ang “reckless driving” way luna sa kadalanan kay hulga kini sa kinabuhi ug mga kabtangan.