Recovery,rehabilitation angayan tutokan sa Kapitolyo sa 2026

Angayan hatagan og prayoridad sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang recovery ug rehabilitation subay sa nagpadayon nga budget deliberation sa Hunta Probinsyal alang sa 2026.
Kini maoy panawagan ni Bokal Celestino Martinez tungod sa sunod-sunod nga kalamidad nga niigo sa Sugbo.
Atol sa regular session, nagkanayon si Martinez sa iyang privilege speech nga mas maayong hatagan og igong pundo ang pagpabarog og balik sa mga lugar nga labihang naapektahan sa milabay nga 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu ug Bagyong Tino nga nikalas og kapin 100 human gibanlas sa baha.
“As we discuss and plan for the coming year, I humbly urge this August body to use our resources wisely. Let us allocate the necessary funds for sound, evidence-based urban planning—a roadmap to guide the future development of Cebu,” matod ni Tining sa Nobiyembre 25, 2025.
Matod ni Martinez nga angayan lang nga ang mga iduso nga pundo mohaum sa panginahanglanon sa probinsiya.
Base sa pasiunang mga adlaw sa deliberasyon sa budget, giingong naobserbahan sa mga bokal nga gigahinan og dakong pundo ang turismo sa probinsiya.
Matod sa bokal nga dili karon ang panahon nga mosuroy sanglit kinahanglan pang ayuhon ang mga tourism sites.
“Mas gikinahanglan man siguro karon ang priority ang rehabilitation and pagtabang sa affected sa earthquake and sa flooding and there were some comments lang sa members of the board nga konmahimo dili lang sa siguro ta mo-focus og dako sa tourism. Although dili sad i-zero gyud but they just said is priorities first is that we cannot discuss tourism if we still have to fix majority of our structures and well of course some of it mga tourism sites nato,” matod ni Martinez.
Base sa gihimong pagsusi sa budget proposals, adunay moabot sa P101 milyunes nga gahin ang turismo sa probinsiya diin sa maong pundo, giingong moabot sa P73.5 milyunes ang alang sa pagbiyahe sa laing nasod.
Samtang P28 milyunes ang gigahin alang sa Suroy-Suroy Sugbo program.
Gawas niini, gilantaw ni Martinez ang paghatag og dakong pagtagad sa social ug health services alang sa pagpalambo sa probinsiya ingon man dili sab kinahanglan nga magsalig sa pundo nga ihatag sa national government.
“So far sa akong nakit-an, usa na siya sa pinakadako, ang usa ana is because of the travels nga gi-charge foreign and local travels. Mao toy comment sa mga board nganong dako kaayo ang travels nga I dont think its time to travel now and it wouldn’t be advisable to attend so many fairs and events nga mura og daghan pa kaayog damage ang area. So unsa may imong ikabaligya sa gawas kon I think they prefer
to physically repair first what we can sell or what we can promote abroad,” pulong ni Martinez.
“Karon mao gyud na kay daghan kaayo facilities nga nangaguba kay if we don’t do this, if we rely on other sources to help us let’s say the national government, we will be dependent kon unsa ilang lihok,”dugang niya.
Ang deliberation sa pundo sa 2026 magpadayon karong semanaha una kini aprobahan sa hunta probinsyal. / ANV