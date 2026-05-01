Redevelopment sa Carbon Public Market magpadayon

Gisalikway sa Regional Trial Court (RTC) sa Cebu City ang petisyon nga nagtinguha nga ipahunong ang implementasyon sa joint venture agreement (JVA) tali sa Cebu City Government ug Megawide Construction Corp.
Kini alang sa redevelopment sa Carbon Public Market, human mapamatud-an nga napakyas ang mga petisyoner sa pagkompleto sa mga rekisito alang sa injunctive relief.
Sa resolusyon nga gipetsahan Abril 23, 2026, ni Branch 16 Presiding Judge Dante Corminal, gi-deny ang aplikasyon alang sa writ of preliminary injunction ug temporary restraining order (TRO) nga gisumiter sa Carbohanong Alyansa Alang sa Reporma ug Bahandianong Ogma sa mga Nanginabuhi (Carbon) ug uban pang mga reklamante.
Ang petisyon nagtinguha nga ipahunong ang implementasyon sa JVA nga naglangkob sa redevelopment sa pipila ka bahin sa Carbon Market sa Barangay Ermita, lakip ang Freedom Park, Warwick Barracks, Carbon Market Units, ug ang mga duol nga reclaimed waterfront areas nga mokabat og pito hangtod walo ka ektarya.
Gitumbok sa mga reklamante nga ang kasabutan lapas sa gahom sa siyudad ug supak sa balaod ug public policy.
Matod pa nila, ang proyekto mopapahawa sa vendors, mopataas sa gasto sa mga konsumidor, makaguba sa mga heritage structures, ug mopeligro sa mga urban poor communities, ilabina ang mga residente sa Sityo Bato nga giila isip lugar alang sa socialized housing.
Gipadayag sab nila ang kabalaka sa land ownership nga daghang bahin sa proyekto walay klarong cadastral identification, samtang ang ubang parte anaa pa sa public domain o ubos sa kontrol sa national government, lakip ang mga lugar nga giangkon sa Cebu Ports Authority.
Gikuwestiyon sab sa grupo ang kwalipikasyon sa Megawide Construction Corp. alang sa proyekto nga naglangkob sa financing, construction, ug long-term operations, ingon man ang financial structure sa kasabutan tungod sa kakuwang sa klarong valuation sa kontribusyon sa siyudad.
Gipunting sab nila ang pipila ka probisyon sa kasabutan nga ilang gihulagway nga onerous, lakip ang kondisyon nga kinahanglan taas ang occupancy rates sa dili pa mosugod ang expansion phases, mandatory nga pagsaka sa rental rates, ug obligasyon sa siyudad sa pag-amendar sa ordinansa, pag-relocate sa vendors, ug paglimpyo sa project sites.
Dugang nila, mokabat lamang og mga 800 ka stalls ang magamit panahon sa konstruksyon bisan pa sa kapin sa 1,600 ka vendors nga karon nag-operate, ug ilang giingon nga ang kasabutan gisudlan nga walay lapad nga public consultation.
Sa tubag sa mga depensa, ilang giingon nga walay legal standing ang mga petisyoner sa pagkuwestiyon sa kontrata tungod kay dili sila partido sa JVA.
Ilang gipahayag nga ang pag-okupar sa pwesto sa merkado usa lamang ka pribilehiyo ug dili vested right ubos sa Cebu City Market Code, ug nga ang informal settlers walay legal nga katungod nga magpabilin sa public land hangtod sa hangtod.
Giingon usab sa mga depensa nga walay aktuwal nga displacement, tungod kay ang proyekto gipatuman by phases, ug ang mga vendor ibalhin sa interim facilities o pasagdan nga magpadayon sa ilang negosyo hangtod maapektuhan sa konstruksyon.
Gipahayag pa nila nga ang giingong kadaot sama sa relocation ug pagkabalda sa negosyo kay ekonomikanhon ug mahimo ra ma-compensate pinaagi sa danyos, busa dili kini maihap isip irreparable injury.
Sa desisyon sa korte, gitataw nga ang writ of preliminary injunction usa ka talagsaon nga remedyo nga nagkinahanglan og klaro ug dili libog nga legal nga katungod, usa ka materyal nga paglapas niini, ug dinaliang panginahanglan aron malikayan ang irreparable injury.
Nakakita ang korte nga napakyas ang mga reklamante sa pagpakita niini nga mga rekisito.
Gikutlo sa korte nga wala mapakita sa mga petisyoner ang usa ka klarong legal nga katungod nga angay panalipdan, ug gipunting nga ang pag-okupar sa merkado dili masabot sa pagpanag-iya o vested entitlement.
Wala sab makakita ang korte og igo nga ebidensya sa ilegal o hapit na nga displacement, tungod sa phased implementation sa proyekto ug sa presensya sa interim arrangements alang sa mga vendor.
Sa isyu sa kadaot, giingon sa korte nga ang giangkon nga kadaot sama sa temporaryong relocation, pagkabalda sa negosyo, ug posible nga pagsaka sa gasto kay masukod ug mahimong mabayran, busa dili kini mohaom sa legal nga definition sa irreparable injury.
Gihulagway sab sa korte ang mga pangangkon sa umaabot nga kadaot isip speculation lamang.
Gibalibaran sab sa RTC ang hangyo alang sa injunctive relief tungod kay kini magpasabot og pag-una sa resolusyon sa main case nga nagtinguha sa pag-nullify sa JVA.
Gitataw nga ang mga pangutana bahin sa legalidad sa kasabutan kinahanglan husayon pinaagi sa hingpit nga trial.
Human sa pag-deny sa TRO ug injunction, gipahibalo sa korte nga ipadayon ang main case ug gitakda ang pre-trial conference sa Hunyo 24, 2026. / CAV