Redick gipapirma’g contract extension

Gipapirma sa Los Angeles Lakers og contract extension ang ilang sophomore coach nga si JJ Redick, matod ni president of basketball operations ug general manager Rob Pelinka.
Molanat og upat ka mga tuig nga nagbalor og $32 million ang bag-ong kontrata nga gipirmahan ni Redick.
“Confidence and belief,” rason ni Pelinka kabahin sa contract extension.
Sa labing una niyang season sa paggiya sa Lakers, naagak ni Redick ang team sa 50-32 nga rekord, ikatulo sa Western Conference sa 2024-25 National Basketball Association (NBA). / Gikan sa wires