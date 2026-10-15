Nakadawat og pagsaway ang plano nga lakang sa National Basketball Association (NBA) sa paggamit og AI-powered camera system isip kaabag sa referees nga motawag sa duwa.
Usa sa nihatag sa iyang wa’y paglipudlipod nga opinyon ang beterano nga si Draymond Green kay matod niya mura na unya og referee nga robot ang motawag sa duwa.
Ang NBA bag-ohay lang nianusiyo nga adunay plano nga gamiton na ang smart basketball system nga gibuhat sa Wilson. Pinaagi niini, ang bola butangan og gamay nga internal sensor ug mao na kini ang motabang sa referee para sa out-of-bound rulings, goaltending nga tawag ug daw makuhaan na ang replay reviews.
Matod sa Golden State forward nga iyang gikabalak-an mao ang pagsulod sa AI nga aktibo sa live game action.
“I find this one interesting because this is AI continuing to creep into basketball," matod ni Green. "It’s actually creeping into the actual gameplay of basketball.”
Dugang pa niya nga mawala na ang element sa basketball nga naandan kon buhaton kini kay mahimong mechanical na ang mga duwa.
“I just think more and more things like this take away the natural element of the game of basketball,” batbat niya.
Ang maong teknolohiya susama sa gigamit sa professional tennis diin adunay electronic line-calling ug mao na ang niilis sa tao nga judges nga mao unta’y modesisyon kon in or out ba ang bola.
Mismo ang NBA Commissioner nga si Adam Silver ang nianunsiyo sa maong balita, wa pa hinuon siya mohatag og tukmang adlaw kon kanus-a sugdan ang proyekto. “We’re going to move to a system like that where that whole category of calls will be automatic. It’s going to be Laker ball, Knick ball, whatever it is.”
Ang NBA 2026-2027 regular season magsugod sa Oktubre 21, 2026 (PH time), samtang nagpadayon na karon ang pre-season games. / RSC