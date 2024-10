Regal giawhag nga padaganon sa piniliay

Napulo ka sectoral leaders sa Mandaue City ang nag-awhag kang City Treasurer Regal Oliva nga modagan sa pagka-kongresista sa 2025 midterm elections, nga nagtigom og dakong suporta gikan sa mga lokal nga komunidad.

Niadtong Agusto 2024, ang mga lider sa nagkalainlaing sektor: Persons with Disabilities sector, transport sector, seniors sector, men’s sector, women’s sector, ug uban pa, nilusad og signature campaign nga nakakolekta og 56,687 ka pirma gikan sa mga rehistradong botante sa tibuok barangay sa Mandaue.

Desidido kining maong mga lider nga palagputon ang kasamtangang representante sa lone district sa Mandaue, si Congresswoman Emmarie “Lolypop” Quano-Dizon, sa umaabot nga piniliay.

“Plano namo pildihon jud ang mga Quano”, matod ni Reglyn Bihag sakop sa lesbian, gay, bisexual, transgender, queer or questioning (LGBTQ+) atol sa press conference sa Huwebes, Oktubre 3.

Nagsugod ang kampanya sa grupo niadtong Hulyo dihang nakahukom sila nga iduso ang kandidatura ni Oliva diin ilang gisugdan ang pagpangolekta og pirma sa Agusto ug gitigom ang resulta sa katapusang semana sa Septiyembre.

“Dili kini pinugsanay, kundi kagustuhan gyud sa mga tawo nga almost 57,000 nga ni-pirma sa among signature campaign para ni Atty. Regal Oliva,” matod ni Bihag.

Bisan sa nagkadako nga su­porta sa publiko, nagduhaduha si Oliva sa pagkomiter sa pagka-kongresista.

Ang city treasurer nibutyag nga nahibaw-an na siya sa maong kampanya ug niila sa umaabot nga hagit ilabi na sa umaabot niyang pagbalhin sa laing lokal nga kagamhanan karong Oktubre 15.

“I already heard the signature campaign is being done. With this coming to my desk now, I really don’t know what I feel,” matod ni Oliva.

Si Oliva miingon sa kabug-at sa pagsulod sa politika nga nagpunting nga ang ingon nga desisyon nanginahanglan og lawom nga pagpamalandong ug suporta gikan sa pamilya ug komunidad.

“You know, entering politics needs a lot of discernment and prayers. It leads a whole village, and family to be with you because politics is not an easy game to play. I don’t know if I’m ready to enter politics, but as of now, I cannot make a decision,” dason niya. / CAV