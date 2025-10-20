Regal Oliva nag-sorry

Nangayo og pasaylo sa publiko si Atty. Regal Oliva, kanhi Mandaue City Treasurer pinaagi sa Facebook live diha sa social media sa Lunes, Oktubre 20, 2025.
Si Oliva nangayo og pasaylo ilabi na sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte subay sa nadawat niining pagsaway sa iyang uwahing vlog nga “Regal POV” diin iyang gihisgutan ang pag deny sa International Criminal Court (ICC) sa tinguha ni Duterte nga interim release taliwa sa mga kaso nga gipasaka batok kaniya.
Diha sa maong video, gipasabot ni Oliva nga ang interim release usa ka prebilihiyo lamang.
Ang maong panahom, niani og nagkadaiyang pagsaway gikan sa mga loyalists sa mga Duterte ug ginganlan siya’g wa’y utang kabubut-on sa pamilya nga niendorso kaniya sa miaging piniliay diin nagpapili siya pagka kongresista sa sixth district.
Lakip sa nikomentaryo si Gobernador Pamela Baricuatro nga nipadayag diha sa iyang social media.
Matod ni Oliva, sakit paminawon ang mga pulong ilabi na gikan sa gobernador apan iyang gidugang nga dili na siya mobalos.
Giklaro usab niya nga wala siya’y tuyo nga pakigbatokan ang pamilyang Duterte apan gusto niyang masayran sa tanan ang legal nga pamaagi ubos sa International Criminal Court (ICC). / ANV