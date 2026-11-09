Regional Livestock, Aquaculture Philippines ‘26 ipahigayon sa Cebu

Ang industriya sa livestock sa Pilipinas nagpadayon sa pagpalapad sa kalihukan niini gawas sa Metro Manila, diin ang Cebu sa unang higayon, maoy mag-host sa Regional Livestock Philippines ug Regional Aquaculture Philippines 2026 gikan Nobiyembre 11 hangtod 13, 2026, sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino.
Gipahibalo ang maong kalihukan atol sa press conference niadtong Nobiyembre 9, 2026, sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo, nga gitambungan sa mga representante sa Philippine Inno Ventures Agriculture Cooperative (Pivac), Regional Agricultural and Fishery Council VII (RAFC VII), Department of Agriculture (DA) 7 ug Informa Markets Philippines.
Matod ni Apple Limbo, senior event manager sa Informa Markets Philippines, gilauman nga mokabat sa 4,000 ka bisita ug kapin 100 ka exhibiting brands gikan sa mga pito ka nasod, lakip ang Taiwan, Thailand, China, Netherlands ug Singapore.
Ipakita sa exhibitors ang teknolohiya ug inobasyon sa agricultural machinery, animal health, aquaculture ug feeds, samtang adunay mga seminar ug training alang sa mga mag-uuma ug livestock raiser.
Apan sa press conference, gihisgutan nga bisan pa sa bag-ong teknolohiya ug oportunidad nga mahimong ma-access pinaagi sa expo, nagpabilin nga dagkong hagit sa mga mag-uuma ang mahal nga production cost, feeds ug supplies, mga sakit sa kahayopan ug limitadong access sa merkado.
Si Dr. Zeam Voltaire E. Amper, Regional Livestock Program Coordinator sa DA 7, niingon nga ang kakulang sa suporta usa sa dagkong problema sa livestock raisers.
“The number one is supports. If you don’t have supports for inputs, for some crops, for food, for livestock, it’s expensive. If you don’t have supports, you can’t do business with livestock,” matod ni Amper.
Gituki sab ang kahimtang sa mga gagmay nga raiser nga kasagarang nagsalig sa mga trader sa pagbaligya sa ilang baboy, baka, kanding ug uban pang livestock, nga mahimong makapahuyang sa ilang bargaining power sa presyo.
Girekomendar sa mga opisyal ang farmer clustering ug consolidation aron magkahiusa ang mga mag-uuma sa produksyon, pagpamalit sa inputs ug pagpangita og merkado.
Matod sa RAFC VII, mas molig-on ang bargaining power sa mga mag-uuma kon organisado sila ug mahimong makigsabot sa presyo ug makakuha og suporta nga dili dali ma-access sa tagsa-tagsa nga farmer.
Apil sab sa mga gihisgutan ang hulga sa African swine fever (ASF) ug ang panginahanglan sa husto nga biosecurity aron mapanalipdan ang mga umahan ug panginabuhian sa livestock raisers.
Si Grace J. Cenas, chairperson sa RAFC VII, niingon nga adunay Livestock Consultative Forum atol sa expo diin mahimong ipadayag sa mga mag-uuma ang ilang mga problema ug kabalaka, lakip ang ASF ug uban pang isyu sa sektor.
Gilauman sab nga ang mga seminar ug training makatabang sa mga mag-uuma sa pagkat-on sa modernong pamaagi sa pag-atiman sa kahayopan, lakip ang animal health, silage making, biosecurity ug beekeeping.
Libre ang admission sa expo, apan adunay pipila ka training ug seminar nga adunay registration fee.
Sumala sa mga organizer, ang pagdala sa kalihukan sa Sugbo kabahin sa ilang tumong nga mapalapad ang access sa teknolohiya, kahibalo ug industriya ngadto sa mga mag-uuma sa Visayas.
Pinaagi niini, gilauman nga ang expo mahimong dugang nga plataporma sa pagdugtong sa mga mag-uuma ngadto sa mga eksperto, industry players ug potensyal nga merkado, samtang gipangita ang malungtarong solusyon sa mga hagit nga giatubang sa lokal nga livestock ug aquaculture sector. / BJC