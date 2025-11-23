Regional target sa PDEA 7, gidakop

Naposasan ang 28 anyos nga steelman nga giila nga regional target sa listahan sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-7 ug Philippine National Police atol sa buy-bust sa alas 3:06 sa hapon, Sabado, Nobiyembre 22, 2025 sa Sityo San Vicente, Barangay Tunghaan, lungsod sa Minglanilla.
Ang nasikop giila ni PDEA-7 Director Joel Plaza nga si alyas Christian, 28, residente ra usab sa maong lugar.
Nakuha sa mga operatiba sa PDEA ug Minglanilla Police Station ang pito ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 75.03 gramos nga dunay estimated average market value nga P510,204, buy-bust money ug usa ka motorsiklo.
Ang mga nakuha mga ebidensya giduso na ngadto sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case buildup ang suspek nga giingon’g makabaligya og 10 gramos nga shabu matag semana.
Kasamtangan nga gikustodiya ang suspek sa PDEA 7 detention facility ug giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. / AYB