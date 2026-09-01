Regional tour guides gibansay sa basic life support training sa DOT 7

Gipahigayon sa Department of Tourism (DOT) Region VII ang duha ka adlaw nga Basic Life Support (BLS) Training alang sa mga regional tour guide sugod Septiyembre 1 hangtod Septiyembre 2, 2026.
Gitambungan kini sa 53 ka participants gikan sa Central Visayas isip kabahin sa Tourism Industry Skills Program (TISP) sa DOT Region VII.
Punto sa pagbansay ang paghatag sa mga tour guide og batakang kahibalo ug praktikal nga kahanas sa pag-atubang sa mga sitwasyon nga nagkinahanglan og emerhensiyang medikal nga tabang.
Lakip sa gipasiugda sa training ang hustong pag-andam, paspas nga pagtubag, ug tukmang paghatag og first aid ug life-saving interventions samtang naghulat sa dugang medikal nga tabang.
Importante kini ilabina sa mga tour guide nga kanunay kauban sa mga turista sa lainlaing destinasyon ug kalihukan, diin mahimong mahitabo ang mga insidente sama sa pagkahilo, pagkakuyap, kadaot, o uban pang medikal nga emerhensiya.
Pinaagi sa hands-on nga mga kalihukan, gihatagan ang mga partisipante og higayon nga mapraktis ang hustong mga pamaagi sa pagtubag sa emerhensiya ug paghatag og pasiunang tabang.
Ang duha ka adlaw nga training nagpunting sa pagpalig-on sa kaandam sa mga tourism frontliner aron mas hapsay ug tukma ang ilang pagresponde kon adunay bisita o kauban sa industriya nga magkinahanglan og emerhensiya nga tabang.
Gilauman nga magamit sa mga partisipante ang ilang nakat-unan sa ilang pagserbisyo isip regional tour guides ug sa pag-atubang sa mga posibleng emerhensiya atol sa ilang mga tour ug tourism-related activities. / PR