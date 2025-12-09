Registration sa moapil sa seaborne procession sa Sinulog gisugdan na

Gipahibalo sa Philippine Coast Guard (PCG) Cebu nga bukas na ang buhatan alang sa pagparehistro sa mga sakyanan sa kadagatan nga mouban alang sa Seaborne Procession sa Sinulog 2026.
Ang PCG Cebu nagsugod og dawat sa mga aplikante sa Disyembre 5 ug kutob lang sa Enero 10, 2026. Subay niini, giawhag sa buhatan ang mga deboto nga mosayo sa pagparehistro ug segurohon nga kompleto ang mga rekisitos.
Naglakip sa mga rekisitos alang sa 35.1-300 gross tonnage mao ang Certificate of Ownership, Certificate of Philippine Registry, Passenger Ship Safety Certificate, ug Photocopy sa Boat Captain Certificate.
Samtang susamang rekisitos sab ang kinahanglang iduso sa mga banka nga dunay gibug-aton nga 3.1-35 gross tonnage.
Ang PCG nipasabot sab sa mga angay ug dili angay buhaton atol sa fluvial procession.
Gikinahanglan nga adunay life jackets ang tanang partisipante, dili mag-overload, kinahanglan nga mosubay sa navigation routes; dili magpataka og labay sa basura ug mosubay sa tanang lagda sa mga awtoridad.
Daan na nga nipasidaan ang PCG nga dakpon ug posibleng mag-atubang og silot ang mga sakyanang pangdagat nga moapil sa procession nga dili moparehistro. Kini agi og pagseguro nga luwas ug hapsay ang ipahigayong kalihukan. / ANV