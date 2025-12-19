Regular, casual employees sa Kapitolyo makadawat og P55K nga bonus

Merry gyud and Christmas sa mga regular ug casual nga empleyado sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo tungod kay posibleng makadawat sila og bonus nga moabot ngadto sa P55,000 sa ho-liday season.
Kini ang gipahibalo ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Empaces niadtong Biyernes, Disyembre 9, 2025.
Kapin sa 1,000 ka mga empleyado ang gilaumang makadawat sa maong kantidad, diin gilangkuban kini sa P30,000 isip holiday bonus gikan sa probinsiya; P20,000 isip Service Recognition Incentive (SRI); ug P5,000 isip Performance-Based Incentive (PBI).
Alang sa mga Job Order (JO) nga personnel, makadawat sila og kinatibuk-ang P15,000 lakip na ang one-time Gratuity Pay ug service incentive.
Ang gisugyot nga supplemental budget alang niini nga mga bonus hisgotan sa katapusang sesyon sa Sangguniang Panlalawigan sa Lunes, Disyembre 22, 2025. Gipaabot nga magsugod ang pagpang-apud-apod sa bonus sa adlaw o human sa Pasko.
Gipasabot ni Empaces nga ang pagsunod sa mga rekisitos sa Civil Service Commission (CSC) maoy yawe aron maseguro ang pagpagawas sa bonus. Kini aron malikayan ang mga “audit lapses” o sayop sa miaging tuig nga namatikdan sa Commission on Audit (COA).
Gipasabot ni Empaces ang dako nga tabang niini nga bonus sa mga empleyado, ilabi na kadtong naapektuhan sa mga niaging kalamidad sama sa linog niadtong Septiyembre 30 ug sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4.
Dugang niya, ang maong bonus kabahin sa Collective Negotiation Agreement (CNA) tali sa Kapitolyo ug sa Employees Association, diin bag-uhon ang maong kasabutan sunod tuig ubos sa administrasyon ni Gobernador Pamela Baricuatro.