Regulasyon sa PUJ, v-hire nga terminal giawhag ni Garganera

Aron matubag ang regulasyon ug pag-aprubar sa mga aplikasyon alang sa accreditation sa public utility jeepney (PUJ) ug v-hire terminals sulod sa dakbayan, usa ka lokal nga magbabalaod niawhag sa Office of the Mayor alang sa pagpatawag sa Cebu City Terminal Accreditation Committee.

Sa usa ka resolusyon, si Cebu City Councilor Joel Garganera, chairperson sa committee on environment, niingon nga ang maong lakang naggumikan sa panginahanglan nga masiguro ang epektibong koordinasyon, pag-monitor, ug ebalwasyon sa terminal establishments nga gimando sa City Ordinance (CO) No. 1958, nga nagtukod sa Cebu City Terminal Accreditation Committee.

Ang CO 1958 mao ang “An Ordinance Regulating the Establishment of and Operation of Terminals for Public Utility Jeepneys and V-Hire vehicles in the City of Cebu.”

Matod ni Garganera, ang komitiba gimugna aron sa pagdumala sa pagtukod ug ope­rasyon sa mga terminal alang sa mga PUJ ug V-hire nga mga sakyanan, nga adunay mahinungdanong papel sa pagrepaso ug pag-aprubar sa mga aplikasyon alang sa pag-isyu sa certificates of accreditation alang niining mga terminal.

Sa usa ka pakighinabi sa telepono niadtong Dominggo, Pebrero 4, 2024, si Garganera mii­ngon nga ang Siyudad walay kita gikan sa mga illegal nga terminal.

“As I understand, around Covid-19 time, wala naman na atong accreditation committee...So, daghan dinhi sa ato ang illegal nga mga terminals sprout just anywhere and it added to traffic congestion,” matod ni Gaganera.

Dugang ni Garganera nga posibleng masirad-an ang dili accredited nga mga terminal sa higayon nga matawag na usab ang komite.

“Kon wala maka-comply, wala makasunod sa lagda set forth by that ordinance, pwede na siya masira,” dason niya.

Gidugang ni Garganera sukad sa kataposang tigom niini niadtong Marso 2022, ang komite wala na mag-convene, hinungdan sa kabalaka bahin sa regulasyon ug pag-apruba sa mga aplikasyon sa terminal.

Sa dihang gipangutana bahin sa mga rason nganong mihunong ang pagpatawag sa komite, si Garganera niingon nga wala siyay ideya.

Giklaro usab ni Garganera nga ang maong resolusyon wala maglakip sa mga terminal sa traysikol ug motorsiklo, kondili alang lamang sa mga terminal sa PUJ ug V-hire.