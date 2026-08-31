Regulasyon sa temporary plate hingusgan sa LTO 7

Paghugtan sa Land Transportation Office-Central Visayas (LTO) 7 ang pagpatuman sa mga regulasyon sa license plate sugod Martes, Septiyembre 1, 2026, samtang gipahinumdoman ang mga motorista nga kuhaon na ang ilang mga plate number.
Seguruhon sab nga nagsunod ang ilang mga sakyanan base sa gikatakdang mga requirement.
Sa usa ka advisory, gipahibalo sa LTO 7 nga ubay-ubay na sa mga license plate ang available na alang sa
pag-claim.
Gitambagan ang mga tag-iya sa sakyanan nga susihon ang status sa ilang mga plate pinaagi sa LTO Plate Spotter o pinaagi sa pag-scan sa QR code nga anaa sa advisory.
Ang mga motorista kansang opisyal nga physical license plate anaa na alang sa pag-claim gikinahanglan na kini’ng lukaton.
Gipahimangnuan sa ahensiya nga ang dili mosubay sa gitakdang mga requirement ug guidelines mahimong mosangpot sa dakop.
Alang sa mga sakyanan nga wala pa magamit o wala pa maabot ang ilang physical license plate, nipahinumdoman sa LTO ang mga tag-iya nga sundon ang gitakdang guidelines sa husto ug legal nga paggamit sa improvised plate samtang naghuwat sa ilang opisyal nga plate.
Gitataw sab sa ahensiya nga ang mga sakyanan nga naggamit og improvised plate kinahanglan adunay Authorization Letter to Use Improvised Plate nga kinahanglan ipakita uban sa Official Receipt sa panahon sa inspection.
“Gihangyo ang tanan nga mosunod niini nga mga requirement aron malikayan ang kalibog o problema panahon sa inspection, tungod kay ang LTO magpahugot sa enforcement sugod September 1, 2026. Ang dili pagsunod sa gitakdang guidelines mahimong mosangpot sa apprehension,” pamahayag sa LTO 7. /