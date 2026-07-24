Rehab center sa Mandaue City buksan sa Hulyo 28

Human sa kapin usa ka tuig nga wala magamit, ang Balay Silangan Rehabilitation Center sa Dakbayan sa Mandaue, opisyal nang mosugod sa ilang operasyon sa Hulyo 28.
Ang maong pasilidad maghatag og court-ordered drug rehabilitation alang sa mga Persons Deprived of Liberty (PDLs).
Gipahayag ni City Administrator Atty. Gonzalo Malig-on Jr. nga ang pag-abli sa maong sentro usa ka dakong kalampusan sa kampanya sa dakbayan batok sa ilegal nga drugas.
Suma ni Malig-on, bisan og nahuman na ang pagtukod sa maong rehabilitation center, dili kini dayon makadawat og mga kliyente tungod kay kinahanglan pa nga kumpletuhon sa dakbayan ang pipila ka mga operational requirements.
Iyang gipasabot nga sa pagsulod sa bag-ong administrasyon , ang maong estruktura kuwang pa sa mga ibutang nga personnel, security arrangements, ug logistical support nga gikinahanglan aron mo-function ang usa ka rehabilitation facility.
Sa nakalabay nga pipila ka buwan, nagpokus ang kagamhanang lokal sa pag-function sa pasilidad pinaagi sa pag-hire ug pagbansay sa mga counselors ug opisyal, pagpahimutang sa mga security protocols, ug pagseguro nga andam ang pagkaon, kagamitan, ug uban pang importanteng kinahanglanon.
“We are glad to announce that the facility will finally open on July 28. When the current administration assumed office last year, it was only a completed building. We had to ensure that the people, logistics, and operational systems were all in place before it could start serving its purpose,” matod ni Malig-on. / ABC