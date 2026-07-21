Rehab center sa Olango, Lapu-Lapu giablihan na

Nakab-ot sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang usa ka dakong kalampusan sa ilang kampanya batok sa ilegal nga druga human giinagurahan ang Balay Silangan Drug Reformation Center nga nahimutang sa Barangay Talima, Isla sa Olango niadtong Sabado, Hulyo 18, 2026.
Ang pagtukod niining pasilidad nahimong posible pinaagi sa P5 milyunes nga pundo gikan sa Dangerous Drugs Board nga gihangyo sa siyudad nga maghimo og lugar nga itagana alang sa rehabilitasyon.
Atol sa seremonyas, gipadayag ni Garry Lao, ang pangulo sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention (Closap), ang dakong kalipay nga natapos na ang dugay na nga gipaabot nga pasilidad.
Gisugdan na sa sentro ang pagdawat og mga enrollee, ubos sa pagdumala sa Closap nga moagak ug moatiman sa matag partisipante adlaw-adlaw.
Ang programa sa Balay Silangan motutok sa mga kwalipikadong drug offender, drug surrenderer, drug pusher, ug Persons Deprived of Liberty (PDL) nga gibuhian ubos sa plea-bargaining agreement.
Sulod sa gitakdang panahon, ang sentro maghatag og counseling, mga module alang sa moral recovery, values formation, health awareness, ug livelihood training.
Ang ribbon cutting ug blessing sa pasilidad gitambungan nila ni Lapu-Lapu City Mayor Cindi King-Chan, Congressman Junard “Ahong” Chan ,ug ubang opisyales sa dakbayan. / PR