Rehabilitasyon sa Binaliw landfill dugay ra nahuman

Giklaro sa kadagkoan sa Prime Waste Solutions Cebu (PWS) Cebu nga natapos na ang rehabilitasyon sa ilang waste facility sa Barangay Binaliw, Dakbayan sa Sugbo, sa wala pa nila kini napalit sa kaniadto kompanya niini niadtong Enero 2023.

Si Cara Peralta, Presidente sa PWS Cebu miingon ngadto sa mga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo atol sa ilang ocular visit niadtong Biyernes nga gidoble na nila ang pag-spray og kemikal sa mga basura aron makontrolar ang baho niini.

"What’s unique then about this facility is that it’s a brownfield, meaning we acquired a landfill that was already operating. And then we took it upon ourselves to do the rehabilitation," matod ni Peralta.

Laing mga kalamboan sa maong pasilidad naglakip sa pagtukod og ikaduha nga materials recovery facility (MRF) line aron pasakaan ang ilahang kapasidad ug ang pagbag-o ug pag-upgrade sa wastewater treatment facility sunod buwan.

Si Acting Cebu Mayor Raymond Alvin Garcia uban ang pipila ka mga konsehal mibisita sa maong pasilidad tungod sa reklamo sa mga residente duol sa dapit sa kabaho niini.

"We don't necessarily really blame you because you just acquired this from the previous (management)," matod ni Garcia, mihatag usab og gibug-aton ang acting mayor nga ang maong pasilidad kay nagtabang sa Syudad tungod kay diha usab maglabayan ang Cebu City sa mga basura.

Nakuha sa PWS ang ARN Central Waste Management Inc. (ACI) niadtong Enero 2023, nga aduna’y tumong nga palambuon ang landfill ngadto sa usa ka moderno nga MRF nga i-recover ug i-recycle ang 80 ngadto sa 90 porsyento sa basura nga ilahang nadawat.

Mitambag usab si Garcia sa PWS nga pahugtan pa sa maong kompanya ang ilang kolaborasyon sa nagpalibot nga komunidad pinaagi sa pagpatuman sa mga Corporate Social Responsibility projects.

"Let them feel that you’re here. Let them feel your presence, that's very important. They have to feel that you're here, that you're willing to help them that this is a joint effort between you and them.”

Gipasumiter usab ang PWS og report sa tulo ka mga butang nga angay masulbad sa landfill facility diin naglakip kini sa plano niini nga mahunong ang baho, kontaminado nga tubig, ug ang kakuwang sa pasilidad aron mokakolekta og tubig uwan. / PR