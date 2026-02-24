Rehabilitasyon sa Binaliw landfill maabtan pa’g tuig

Mahimong molungtad ang rehabilitasyon sa Binaliw landfill sa Dakbayan sa Sugbo og unom ka bulan hangtod sa usa ka tuig.
Kini suma sa usa ka opisyal sa Prime Waste Solutions (PWS) Cebu, samtang ang siyudad padayon nga nagsagubang sa nagkataas nga gasto sa paglabay sa basura ug limitado nga agianan sa landfill.
Si Niño Abellana Jr., general manager sa PWS Cebu, nagkanayon atol sa executive session sa Cebu City Council niadtong Lunes, Pebrero 23, nga ang kompanya pormal nang nisuwat sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).
Tumong niini ang pag-usab sa ilang Environmental Compliance Certificate (ECC) ug pagkuha og pagtugot alang sa rehabilitasyon ug pagpalapad sa dapit.
Samtang gipahigayon ang pag-ayo sa apektadong dapit, si Abellana niingon nga ang Prime Waste nipresentar og plano sa pag-abli og interim cells aron temporaryong kasudlan sa basura sa siyudad.
Ang maong mga interim cell, bisan og wala gidisenyo alang sa full capacity, makadawat og basura nga makaigo sulod sa duha ka bulan.
Sa wala pa mahitabo ang pagdahili sa basura niadtong Enero 8, ang pasilidad sa Binaliw nagdawat og hangtod sa 1,000 metric tons nga basura matag adlaw.
Kon aprobahan sa DENR ug sa kagamhanan sa siyudad, ang interim cells mahimong magsugod sa pag-operate sayo sa Marso.
Matod ni Abellana, nituman na ang kompanya sa mga rekisitos sa Environmental Management Bureau (EMB) sa DENR, lakip na ang narrative incident report, rehabilitation and mitigation plan, evaluation sa mga tubo sa duga sa basura ug uban pang ekipo.
Apan wala pa mahuman sa Prime Waste ang komprehensibo ug siyentipikong assessment aron matino ang hinungdan sa pagdahili sa basura.
Kini nga pagtuon maglakip sa kalig-on sa bakilid, drainage system, ug risgo sa natural nga kalamidad sama sa linog ug kusog nga uwan, lakip na ang dala sa Bagyong Tino. Target nga mahuman kini sa Abril 14, 2026.
Gipahibawo ni Mayor Nestor Archival nga wala na maglabay ang siyudad og basura sa Consolacion, kondili duna na silay kasabutan sa lungsod sa Aloguinsan.
Giangkon sa mayor nga ang kasamtangang gasto sa paglabay sa basura sa siyudad nidoble na.
Aron makadaginot, gihugtan sa Mayor ang panawagan alang sa saktong pagbahin-bahin sa basura.
Target sa siyudad nga makunhoran og 100 ka tonelada ang malabay nga basura matag adlaw pinaagi niini.
Gipasabot usab ni Archival kon ngano nga wala niya pirmahi ang Memorandum of Agreement (MOA) sa Asian Energy landfill sa Consolacion.
Matod niya, ang maong pasilidad nidawat na og basura gikan sa Liloan, Mandaue, ug Lapu-Lapu, ug hapit na kini mapuno. / CAV