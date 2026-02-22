Rehabilitasyon sa Metro Cebu Expressway gisugdan na
Human sa pipila ka mga tuig nga pagkalangan, gisugdan na sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ang rehabilitation works o pag-ayo sa Segment 3A sa Metro Cebu Expressway (MCE). Gitinguha nga mahuman kini karong Hulyo 2026.
Gibutyag ni DPWH Central Visayas Assistant Regional Director Nonato Paylado niadtong Biyernes, Pebrero 20, 2026, nga nagpadayon na ang pag-ayo sa Dakbayan sa Naga, diin ang nangaging mga landslide ug paglihok sa yuta nakaguba sa bahin sa estruktura.
Ang maong seksyon gipailalom kaniadto sa usa ka cease and desist order (CDO) sukad niadtong 2024, apan ang Environmental Management Bureau (EMB) nilihok na sa pag-alsa sa maong mga restriksyon, matod ni Paylado, hinungdan nga napadayon na ang konstruksyon.
“We are now initiating rehabilitation. It’s ongoing,” matod ni Paylado human sa “Usapang Budget” Forum niadtong Biyernes sa DepEd Ecotech Center sa Sudlon, Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Nidugang si Paylado nga ang ahensya nagtinguha nga mahuman ang maong segment, lakip na ang giayo nga bahin, sulod sa mosunod nga lima ka mga bulan.
Gilusad niadtong 2018, ang maong expressway gidisenyo aron magsilbeng "north-south backbone" o nag-unang dalan aron mapagaan ang trapiko tali sa mga lungsod ug dakbayan sa Metropolitan Cebu.
Apan, ang proyekto nababagan sa kakuwang sa pundo, mga isyu sa right-of-way (ROW), kakuwang sa Environmental Compliance Certificates (ECCs), ug kadaot sa estruktura tungod sa dili lig-on nga yuta.
Kini nga mga problema maoy hinungdan nga natangtang kini kaniadto sa listahan sa mga flagship infrastructure projects sa nasudnong kagamhanan aron unta itugyan sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo, apan sa ulahi, gibalik ra kini ngadto sa ahensya (DPWH). / EHP