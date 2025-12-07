Rehabilitasyon sa mga simbahan naguba sa linog sugdan sa 2026

Gilaumang magsugod sa sunod tuig ang pag-ayo sa makasaysayanong mga simbahan sa amihanang Sugbo nga nadaot sa linog nga magnitude 6.0 niadtong Setyembre 30 apan giklaro sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP) nga ang ilang papel limitado lang sa teknikal nga aspeto ug dili sa paghatag og pundo.
Si NHCP Chairman Regalado Trota Jose Jr. niingon nga ang komisyon nagtabang sa Archdiocese of Cebu sa pagplano sa restorarasyon sa mga simbahan nga naapektuhan.
“Last month nandito din kami para tumulong sa planning ng mga simbahan na nasira sa lindol,” matod ni Jose.
Nagkanayon si Jose nga ang mga team sa NHCP kanunay nga nakigkoordinar ni Cebu Auxiliary Bishop Ruben “Abet” Labajo aron masusi ang kondisyon sa mga istruktura.
Giklaro ni Jose nga ang NHCP wala’y budget aron pundohan ang pag-ayo.
“Kanya-kanyang kaso yun… wala kaming pundo, so maghahanap kami — parang politics o yung congressman — pero yung technical expertise kami ang magsi-share, yung tamang paraan na hindi masita yung building,” pasabot ni Jose.
Nagkalainlain ang kadaot sa mga simbahan; ang ubang istruktura grabe ang kadaot samtang ang uban mahimo pa nga ayuhon.
“Ang point is isalba yung pinaka pwede masalba. Titingnan din yung stability kung makakatagal pa ba siya o hindi,” dugang ni Jose.
Bisan sunod tuig pa magsugod ang restorasyon, ang NHCP nagpadala na og mga team aron tabangan ang mga parokya sa pag-amping heritage materials.
“Nagpadala na kami ng mga teams… para tumulong sa paglikom ng mga items — mga wood, mga santo — para maingatan,” batbat ni Jose.
Ang Capacity-building nagpadayon aron mabansay ang mga trabahante sa parokya sa pagdumala sa mga butang sa kultura, apan namatikdan ni Jose nga ang mga kinahanglanon sa dokumentasyon makapahimo sa proseso nga dugay. Ang kinatibuk-ang kantidad sa kadaot wala pa matino.
Nibisita sab si Jose sa Cebu Provincial Capitol niadtong Biyernes, Disyembre 5, 2025, human sa pagpangulo sa usa ka seremonya sa Rizal Memorial Library and Museum sayo ning maong adlaw.
Iyang gisusi ang pipila ka bahin sa Kapitolyo, lakip ang conference room, ang temporaryo nga opisina sa Gobernador, ang orihinal nga opisina sa west wing, ang dome, ug ang main entrance.
Gisugat siya nila ni Cebu Province Administrator Joseph Felix Mari “Ace” Durano ug Assistant Administrator Aldwin Empaces.
Gihulagway ni Jose ang istruktura sa Kapitolyo nga “maganda, na-preserve, malinis at maayos, maaliwalas.” / CDF