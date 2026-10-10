Rehabilitation center sa probinsiya gikatakda nga moabli ning tuiga

Gipaspasan sa Cebu Provincial Government ang pagpangandam alang sa pag-abli sa New Life Rehabilitation Center sa kataposang quarter ning tuiga.
Kini human sa hapit pito ka tuig nga wala magamit ug wala maka-operate ang maong pasilidad.
Matod ni Capitol Health Consultant Dr. Nikki Baricuatro Catalan, gisugdan na ang mga lakang aron hingpit nang mapahimuslan sa publiko ang pasilidad nga gitukod ug giturn-over sa Globe Telecom ngadto sa Cebu Provincial Government niadtong 2019.
Nasayran nga nalangan ang operasyon niini tungod sa pag-igo sa COVID-19 pandemic sa nasod.
Gigamit una ang building isip quarantine facility alang sa mga biyaherong nangabot sa Cebu.
Nahimo usab nga babag ang proseso sa pagkuha og lisensya gikan sa Department of Health (DOH), lakip ang kakuwang sa pundo kaniadto alang sa pag-hire og medical staff ug mga doktor nga modumala sa pasilidad.
Tungod sa dugay nga pagkabakante, nadaot usab ang water supply system ug pipila ka bahin sa imprastraktura sa pasilidad.
Niadtong Oktubre 6, mipahigayon og pre-construction conference ang mga opisyal ug kawani sa Kapitolyo didto mismo sa pasilidad aron tukion ang mga dinaliang repair ug renovation nga gikinahanglan.
Gihatagan og prayoridad sa maong tigom ang pag-upgrade sa water supply system ug uban pang imprastraktura.
Mitambong sa maong panagtigom ang mga opisyal sa Provincial Health Office (PHO), nga gipangulohan ni Dr. Sheila Faciol, Provincial Engineering Office, mga representante sa Dr. Jose Ma. V. Borromeo Memorial Hospital, ug A.T. Dumlao Construction.
Ang rehabilitasyon sa pasilidad gitumong aron mahatagan og hustong pag-atiman ug suporta ang mga indibidwal nga naapektuhan sa paggamit sa illegal drugs ug matabangan sila sa pagsugod og bag-ong kinabuhi. / ANV