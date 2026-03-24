Rehistrado’ng botante sa Cebu City mao ray makadawat sa fuel subsidy

Aron matubag ang mga panginahanglan sa mga drayber ug pasahero, gipahigayon ni Mayor Nestor Archival ang usa ka consultative meeting uban sa mga transport group niadtong Martes, Marso 24, 2026, aron tukion ang implementasyon sa fuel subsidy ug ang kontrobersyal nga mga kausaban sa rota sa transportasyon sa Sugbo.
Usa sa mga nag-unang isyu nga gihisgutan mao ang pagpanghatag og fuel subsidy.
Giklaro ni Mayor Archival nga kadtong mga rehistradong botante lang sa Dakbayan sa Sugbo ang kwalipikado nga makadawat sa maong hinabang.
Ang subsidy ihatag pinaagi sa mga operator, tungod kay sila man ang nagbayad sa mga drayber ug nag-abaga sa tanang galastuhan sa operasyon.
Tungod niini, gimanduan ang mga transport group nga ilain ang listahan sa mga drayber nga residente sa siyudad gikan sa mga dili residente.
Gihatagan ang mga operator hangtod karong adlawa, Miyerkules sa pagsumiter sa kumpletong listahan aron maproseso na ang pundo.
Plano sa kagamhanan sa siyudad nga kuhaon ang subsidy gikan sa usa ka supplemental budget nga i-endurso sa Cebu City Development Council.
Gipadayag sab sa mga transport group ang ilang reklamo bahin sa implementasyon sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT), ilabi na ang mga reklamo sa mga pasahero nga layo na kaayo ang mga loading ug unloading areas sa ilang naandang hunonganan.
Adunay mga operator nga nisugyot nga tugotan ang mga pampublikong sakyanan nga mogawas una sa dedicated bus lanes aron magkanaog og pasahero una mobalik sa agianan.
Gisalikway kini ni Raquel Arce, ang pangulo sa Cebu City Transportation Office (CCTO), tungod kay makamugna kini og kalibog ug kagubot sa dalan.
Alang ni Mayor Archival, gipaabot nga maanad ra unya ang publiko sa bag-ong sistema.
Giawhag sab niya ang mga drayber nga motabang sa pagdisiplina sa mga pasahero bahin sa saktong pagkanaog ug pasakay.
Gihisgutan sab sa tigom ang umaabot nga implementasyon sa Local Public Transport Route Plan (LPTRP) nga nagtumong sa pag-organisar sa mga rota sa tibuok siyudad.
Bisan og adunay mga operator nga nisuporta niini, aduna sab mga nabalaka sa posibleng pagkawala sa ilang naandang mga rota.
Ang LPTRP naaprobahan na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ug kasamtangan na kining gihisgutan sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo, diin anaa na kini sa second reading. / CAV