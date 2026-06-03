Rehistrasyon alang sa Sir Knights Draft League caging miabli na

Pormal nga ilusad sa Sir Knights Basketball Club ang ilang labing unang Season 1 Draft League nga gikatakdang magsugod karong Hunyo 27, 2026, sa RoadStar Gym, Barangay Basak Pardo, Cebu City.
Ang maong liga eksklusibong abli alang sa tanang lehitimong miyembro sa Sir Knights Ball Club, kinsa nagtinguha nga mopakita sa ilang abilidad ug kahanas sa duwa nga basketball.
Gawas sa garbo ug kalingawan, dako nga ganti ang nagpaabot sa mga magduduwa ug magpalistang mga koponan sanglit aduna gihapoy ipang-apod-apod nga mga gantíng cash, tropeyo, medalya, mga player awards (sama sa MVP), ug mga ispesyal nga produkto gikan sa sponsors.
Matod sa pamunoan sa club, ang nag-unang katuyoan niini nga programa mao ang paghatag og kahigayonan sa mga miyembro nga makakaplag og bag-ong mga higala ug teammates, mapalambo ang maayong panglawas, ug mas mapahait pa ang ilang talento sa basketbol ubos sa makiangayong kompetisyon.
Pahinumdom sa mga magduduwa nga ang deadline sa pagbayad sa registration fee hangtod na lang karong Hunyo 15, 2026.
Alang sa dugang mga detalye ug pangutana, puwedeng mobisitaha sa opisyal nga Facebook page sa @Sir Knights Basketball.
Mahimo usab nga i-click ang Official Group Chat invitation link aron direktang makakonektar sa liga: https://m.me/cm/AbZ7t8FEXvwlp6HS/. / PR