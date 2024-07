Rehistrasyon sa Cebu Marathon abli na

Abli na ang rehistrasyon alang sa AIA Cebu Marathon 2025 nga gikatakda karong Enero 12 sa sunod tuig sa SM Seaside City.

Atol sa pormal nga paglusad sa kalihukan niadtong Hulyo 19, 2024 sa Seaview Wing sa SM Seaside City, ang nag-organisar nga mao ang Cebu Executive Runners Club (CERC) nga gipangulohan sa ilang presidente nga si Jesse Taborada niingon nga ang interesadong mga mosalmot mahimong makapahimulos sa discounted rates sa exclusive ‘early bird’ registration nga molungtad hangtod sa Septiyembre 30.

“Kini ang labing una nga pagparehistro nga among nahimo. We are doing this hoping to reach our target record number of 10,000 participants for our next edition,” matod ni Cebu City Sports Commission chairman John Pages, usa sa CCM organizers.

Alang sa early bird registrants, ang bayranan kay P1,199 sa 6K ug 12K nga adunay singlet ug finisher’s shirt, P2,299 sa 25K, ug P2,499 sa 42K lakip na ang singlet, event towel, finisher’s kamiseta ug espisyal nga gidisenyo nga medalya.

Ang regular nga registration fee, nga nagbalor og P1,499 sa 6K ug 12K, P2,799 sa 25K, ug P2,999 sa full marathon, ipatuman sugod Oktubre 1 hangtod Nobyembre 15.

Alang sa dugang impormasyon, mahimong bisitahon ang cebumarathon.com.ph. / Jesson J. Morata