Rehiyon 7 adunay 28 ka kaso sa trafficking, pag-abuso sa minors

Dunay 28 ka mga kaso nga naglambigit sa trafficking in persons ug online sexual abuse or exploitation of children (Osaec) ang naatiman sa mga otoridad sa Central Visayas sulod sa unang unom ka bulan sa tuig 2026.
Kini suma sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7 kansang data gikan sa Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons sa DSWD 7.
Nagpakita kini nga 21 ka kaso sa trafficking ug pito ka kaso sa Osaec ang narekord gikan sa Enero hangtod Hunyo.
Ang maong mga numero gipagawas niadtong Martes, Hulyo 14, 2026.
Sa mga kaso sa trafficking, 12 niini naglambigit og mga lalaki nga victim-survivor samtang siyam ang mga babaye.
Alang sa Osaec, lima sa mga biktima mga babaye samtang duha ang lalaki.
Niadtong Mayo, ang mga otoridad nipahigayon og duha ka managlahing rescue operation sa Dakbayan sa Sugbo nga naglambigit sa gidudahang exploitation.
Niadtong Mayo 11, naluwas sa mga otoridad ang upat ka mga babaye nga gituohang gipahimuslan sa usa ka operasyon sa prostitusyon sa Barangay Camputhaw.
Ang dungan nga operasyon gipahigayon sa DSWD 7, National Bureau of Investigation (NBI) 7, ug Inter-Agency Council Against Trafficking.
Sa usa ka buwag nga insidente niadtong Mayo 24, ang DSWD 7 ug mga sakop sa law enforcement niluwas og duha ka lalaki nga menor de edad gikan sa usa ka condominium unit nga giokupar sa usa ka langyaw sa Barangay Mabolo human makadawat og impormasyon pinaagi sa Trafficking in Persons (Tip) Helpline sa ahensya.
Niingon si DSWD 7 Director Shalaine Marie Lucero nga ang kooperasyon sa publiko nagpabilin nga mahinungdanon aron mailhan ang mga posibleng kaso sa trafficking ug exploitation.
“We encourage everyone to remain vigilant and report any suspicious activity immediately so that we can help protect potential victims. No one deserves to fall victim to this heinous crime,” matod ni Lucero.
Dugang niya, ang ilang Tip Helpline nagpabilin nga bukas aron makadawat og mga report gikan sa mga concerned citizen ug padayon silang nakigtambayayong sa mga partner nga ahensya sa gobiyerno aron maseguro nga ang mga rescue operation mapahigayon nga luwas ug subay sa mga napatik nga protocol.
Gi-report sa ahensya nga ang mga victim-survivor moagi una sa assessment, case profiling, ug psychosocial intervention sa dili pa sila pasudlon sa mga protective facility sa DSWD.
Ang mga social worker naghatag og counseling, case management, family sessions, therapeutic activities, stress debriefing, ug uban pang mental health interventions base sa pangihanglan sa matag kliyente.
Ang long-term recovery efforts nag-refer usab sa mga victim-survivor ug sa ilang mga pamilya ngadto sa mga programa sa tabang sa gobiyerno, lakip na ang Sustainable Livelihood Program, Walang Gutom Program, ug Pag-abot Program.
Ang publiko mahimong mo-report sa mga gidudahang kaso sa trafficking pinaagi sa DSWD 7 Tip Helpline sa numerong 0917-703-0967 o pinaagi sa pag-email sa rrptp.fo7@dswd.gov.ph. Ang mga gidudahang kaso sa abuso batok sa mga bata mahimo usab nga i-report pinaagi sa Makabata Helpline sa DSWD sa numero 1383. /