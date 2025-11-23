‘Reklamador’ nga gwardiya gisumbag sa head guard

Wala na hinuon makaduty ang usa ka gwardya human kini nadakpan sa mga kapulisan kay matud pa nangulata sa iyang kauban nga gwardiya mga alas 6 sa gabie niadtong Sabado, Nobiyembre 22, 2025 sa Sitio Luknay, Barangay South Poblacion, lungsod sa San Fernando.
Ang gitumbok nga suspek mao ang head security guard nga nailhan lang sa alyas nga Ronron, 38, adunay live-in partner ug residente sa Barangay Dumlog dakbayan sa Talisay.
Ang 35 anyos nga biktima nga si alyas Donie nakaangkon og daghang bun-og sa nawong.
Base sa imbestigasyon sa mga otoridad, nasayran nga samtang nag-andam ang biktima sa iyang motor aron mopauli human sa iyang duty, kalit lang miduol ang suspek dayong sumbag kaniya tulo ka higayon sa walay igong rason.
Giuwang dayon ang duroha sa mga kauban nga gwardya apan daling misibat ang maong suspek, samtang ang biktima nakaangkon og grabe’ng bun-og.
Mipahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan sa lungsod sa San Fernando ug malampuson nga nasikop ang suspek.
Nisaysay ang suspek atol sa imbestigasyon sa kapulisan nga reklamador kaayo ang biktima sa ilang dutyhan nga maoy hinungdan sa ilang panaglalis.
Kasong physical injury ang atubangon sa suspek. / JDG