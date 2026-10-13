Reklamante modangop sa police stations, atimanon sama sa VIP

Gimanduan ni Cebu City Police Office (CCPO) Director Police Colonel Ricky Sumalde ang mga desk officer sa tanang 13 ka police station sa Siyudad sa Sugbo nga isipon nga Very Important Person (VIP) ang matag reklamante nga modangop alang sa police assistance.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operations sa CCPO, gipatawag ni Sumalde ang tanang desk officer aron pahinumdoman sa ilang responsibilidad nga dili balibaran ang bisan kinsang tawo nga mangayo og tabang sa kapulisan.
Lakip sa ipatuman ang pagpakita og matinahurong pagtagad, respeto ug maayong serbisyo sa matag reklamante, personal man kining modangop sa police station o mangayo og tabang pinaagi sa telepono.
Gipahinumdoman sab ang mga desk officer nga sila ang unang dangpanan sa publiko sa pagpangayo og tabang sa kapulisan, busa dako ang ilang papel sa pagpalig-on sa pagsalig ug kumpiyansa sa katawhan ngadto sa organisasyon.
“Atong i-make sure nga maaksiyonan ang ilang complaint. Importante sab nga atong atubangon sila in a very professional way and in a courteous manner,” matod ni Pelare.
Kon ang reklamo wala masakop sa hurisdiksiyon sa police station nga ilang gidangpan, dili gihapon kini angayng balibaran.
Hinuon, kinahanglan nga saktong giyahan ang reklamante kon asa nga police unit o opisina siya angay modangop.
Mahimo sab nga direktang makig-coordinate ang mga desk officer sa may concerned office aron maseguro nga mahatagan og saktong pagtagad ang iyang reklamo.
Gikompirmar ni Pelare nga adunay mga reklamo nga naabot kang Sumalde kalabot sa dili maayong pagtagad sa pipila ka desk officer, hinungdan nga iyang gipahinumdoman ang mga personnel sa hustong pag-atiman sa publiko.
Gitataw niya nga walay angayng pili-on sa paghatag og serbisyo, bisan unsa pa ang kahimtang sa kinabuhi sa reklamante, kabos man o adunahan.
Gipasidaan sab sa CCPO nga ang mga desk officer nga mapamatud-ang wala motuman sa maong mando mag-atubang og imbestigasyon ug pasakaan og kasong administratiba. / AYB