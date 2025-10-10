Reklamo batok ni Gwen huyang

Gihulagway sa abogado ni kanhi Gobernador sa Cebu nga si Gwendolyn Garcia ang labing ulahi nga sumbong nga gipasaka batok kaniya sa Office of the Ombudsman nga “dili kompleto nga kamatuoran, sayop nga pangagpas, ug walay unod nga konklusyon.”
Sa usa ka pamahayag nga gipadala sa media, si Atty. Rory Jon Sepulveda niingon nga ang sumbong, nga gipasaka ni Aileen Donal, nagpresentar lamang og “pinili nga bersyon sa mga panghitabo nga wa magtagad sa mas lapad nga context ug sa legal ug administratibong katinuoran kalabot sa maong butang.”
Gimanduan ang kanhi Gobernador Garcia sa Office of the Ombudsman nga motubag sulod sa 10 ka adlaw sa sumbong ni Donal.
Ang kamanduan gipetsahan og Septiyembre 25, 2025.
Ang kaso naglakip sa grave misconduct, grave abuse of authority ug mga kalapasan sa government procurement law.
Ang reklamo ni Donal subay sa kontrata sa bulk water supply niadtong 2013 tali sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) ug Cebu Manila Water Development (CMWD), usa ka joint venture nga naglambigit sa kagamhanan sa Probinsyal sa Sugbo.
Niadtong 2023, ang CMWD nagpagawas og pahibawo sapagtapos sa kontrata, nagtumbok sa dili mapugngan nga mga gasto gikan sa wa damha nga mga panghitabo ug usa ka “dili flexible nga pormula sa pagpresyo” isip mga rason.
Si Donal, nibase sa report nga nag-ingon nga ang pagtapos gumikan sa pressure gikan ni Garcia nga nisaway sa kontrata nga dili pabor sa probinsya.
Ang sumbong nagtumbok nga gigamit ni Garcia ang iyang posisyon aron impluwensyahan ang CMWD bisan pa nga ang kontrata wala makab-ot sa legal nga basehanan alang sa pagtapos ubos sa Civil Code ug mga lagda sa procurement.
Hinoon, si Atty. Sepulveda niingon nga si Garcia nigamit sa iyang discretion, ug prerogatives. / JJL