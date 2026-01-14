Reklamo ni Byron Garcia batok ni Pam, gibasura

Gipaburan sa Cebu Provincial Prosecutor’s Office si Cebu Governor Pamela Baricuatro human gi-dismiss ang kasong kriminal nga gipasaka batok kaniya kaniadtong Enero 14, 2026.
Ang maong kaso nga giduso ni Byron Garcia, naglambigit sa giingong paglapas sa Article 179 sa Revised Penal Code o ang ilegal nga paggamit sa uniporme ug insignia. Base sa reklamo, naggamit ang gobernador og PNP-SWAT uniform sa usa ka hulagway nga nikatap sa social media atol sa iyang adlaw nga natawhan.
Apan sumala sa desisyon sa prosekusyon, walay igong basehan ug ebidensya aron magpadayon ang kaso sa korte.
“After an evaluation of the record, the undersigned prosecutor do not find the facts and circumstances as sufficient to support a prima facie evidence with a reasonable certainty of conviction to charge the respondent in court,” tipik sa resolusyon sa prosekusyon.
Gipasabot sa prosekusyon nga ang mga elemento sa krimen wala mapamatud-an sa reklamante.
Base sa gihimong pagsusi, nasuta nga “computer-generated” o gi-edit lamang ang maong hulagway, hinungdan nga dili kini maisip nga kalapasan sa “public and improper use of uniform or insignia.”
Kahinumdoman nga ang maong hulagway giingong kabahin lamang sa pagtimbaya sa kapulisan ngadto sa gobernadora isip local chief executive sa Lalawigan sa Sugbo. /