Reklamo ni Gwen Garcia batok sa TikTok content ni Pam, gibasura

Gi-dismiss sa Department of Justice (DOJ) ang multiple cyberlibel charges nga gipasaka ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia batok ni Gobernador Pamela Baricuatro.
Gibasura sa mga imbestigador sa DOJ ang petisyon ni Garcia nga nagtinguha sa pag-overturn sa naunang desisyon niadtong Hunyo 2025.
Ang desisyon sa DOJ nag-dismiss sa duha ka ihap sa kasong cyberlibel nga gipasaka ni Garcia batok ni Baricuatro.
Busa, nagpabilin nga pabor kang Baricuatro ang hukom.
Sa resolusyon niadtong Marso 6, 2026, gi-deny sa DOJ ang hangyo sa kanhi gobernador tungod sa kakuwang sa ebidensya ug basehanan.
Ang 11 ka pahina nga dokumento gilagdaan ni Justice Secretary Frederrick Vida.
Giingong walay klarong basehanan ug ebidensya, ug napakyas sa 15-day prescriptive period, uban sa internal inconsistencies nga nakapahuyang sa kaso.
Kahinumdoman nga nipasaka si Garcia og cyberlibel batok ni Baricuatro pipila ka buwan sa wala pa ang Mayo 2025 nga piniliay.
Nahimong basehan sa kaso ang duha ka TikTok videos ni Baricuatro nga giingong namasangil sa kanhi gobernador sa pagpangayo og SOP o “kickback.”
Gihimakak kini sa kanhi gobernador, nga giingong walay basehan, ebidensya, ug nakadaot sa iyang pagkatawo.
Sa Hunyo, gihimug-atan sa korte nga isip mga public
officials dili kini angay matingala nga mahimong subject sa inquiry o pagsusi ug giingong dili angay nga mahimong sensitibo sa mga pagsaway.
Nagkanayon ang DOJ nga wala maprobar ang “actual malice” sa pahayag ni Baricuatro, hinungdan sa pag-dismiss sa kaso. / ANV