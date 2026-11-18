Nanawagan si Cebu City Councilor Pastor Alcover Jr. og imbestigasyon sa pagpatuman sa Libreng Sakay program human sa balikbalik nga reklamo nga adunay modernong public utility jeepneys (PUJ) nga modumili og pasakay sa mga pasahero.
Sa iyang privilege speech atol sa sesyon sa City Council niadtong Martes, Nobiyembre 17, 2026, gipunting ni Alcover ang mga modernong jeepney nga nagbiyahe sa 01K route nga nagsubay sa V. Urgello, Dakbayan sa Sugbo ug Parkmall sa Mandaue City.
Matod niya, sukad gisugdan ang programa niadtong Hulyo 2025, balikbalik na ang mga reklamo nga adunay mga PUJ nga molikay sa pasahero ug dili motuman sa gitakdang libreng biyahe.
Bag-o lang nagpagawas og show-cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 batok sa JP and Sons Transport Group Inc. ug Aleja Fua Rent A Car Corp. human nag-viral ang video nga nagpakita sa mga pasaherong giagian lamang sa modernong jeepney sa Mabolo.
Gihatagan ang duha ka operator og lima ka working days aron motubag sa mga pasangil ug ipasabot nganong dili sila angay'ng suspensuhon o bawian sa ilang mga prangkisa.
Sa pagsugod sa programa, mokabat sa 100 ka modernong PUJ ang mohatag og libreng sakay sa 01K route gikan alas 6 hangtod alas 9 sa buntag ug alas 5 hangtod alas 8 sa gabii.mAdunay inisyal nga subsidy nga P350,000 kada adlaw ug target nga makaserbisyo sa 20,000 ka pasahero.
Apan, sumala ni Alcover, adunay report niadtong Septiyembre 2025 nga mga 50 lamang sa 100 ka sakyanan ang kanunay’ng nagbiyahe.
Gusto ni Alcover nga makuha sa City Council ang listahan sa mga operator ug sakyanan, eskedyul sa biyahe, GPS records, report sa nahuman nga mga biyahe ug mga dokumento sa paggasto sa pundo sa programa.
Gisugyot sab niya ang executive session uban sa Department of Transportation (DOTr), LTFRB 7, Land Transportation Office (LTO), Cebu City Transportation Office ug mga operator aron madungog ang ilang katin-awan ug masusi ang mga reklamo. Gipasabot ni Alcover nga kinahanglan masuta kon ang mga reklamo isolated incidents lamang o timailhan nga adunay problema sa pagpatuman ug pagmonitor sa programa.
“Public funds must translate into public service,” matod niya. /