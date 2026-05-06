Rekord ni Shai naputol sa 140

Naputol sa 140 ang rekord ni Oklahoma City Thunder superstar Shai Gilgeous-Alexander sa National Basketball Association (NBA) sa labing taas nga sunodsunod nga mga duwa nga nakarehistro siya og 20 puntos o labaw pa.
Nahitabo kini kagahapon, Miyerkules, Mayo 6, 2026 (PH time) atol sa kadaugan sa Thunder batok sa Los Angeles Lakers, 108-90, sa Game 1 sa ilang Western Conference semi-finals series diin igo lang nimugna og 18 puntos ang kasamtangang regular season ug Finals MVP.
Kining maong rekord nailog ni Gilgeous-Alexander gikan ni legendary Wilt Chamberlain, kinsa nirehistro kaniadto og 126 ka sunodsunod. / Gikan sa wires