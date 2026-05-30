Relic gikan sa Vatican dad-on sa simbahan sa St. Joseph, Mandaue

Gikatakdang modawat ug mopahimutang alang sa publikong benerasyon ang National Shrine of Saint Joseph sa Dakbayan sa Mandaue og 26 ka mga tinuod nga religious relics gikan sa Roma.
Matod sa mga lider sa Simbahan, kini nga kalambuan makapawala ug makapahugot sa espirituhanong koneksyon sa mga lokal nga magtutuo ngadto sa unibersal nga Simbahang Katoliko, ug maghatag og mas dako nga kahigayunan sa pagduko ug pag-ampo atubangan sa mga balaang butang.
Gipahayag ni Fr. Ian Fel Balankig, ang rector ug kura paroko sa National Shrine sa San Jose, nga ang maong mga relikya nagrepresentar sa pipila sa labing tinahod nga mga personalidad sa Kristiyanismo.
Lakip sa maong koleksyon mao ang mga relic ni San Jose, sa Birhen Maria, sa Dose ka Apostoles, ug sa unom ka mga santos nga nailhan sa ilang lawom nga debosyon kang San Jose.
Unang dako nga bahin niini mao ang “first-class bone relic” ni San Pedro, nga giisip nga usa sa labing mahinungdanong bahin sa maong koleksyon.
Matod ni Balankig, nagpadayon karon ang mga pangandam alang sa pag-abot ug pagpahimutang sa publiko sa maong mga relic.
Gisaysay ni Balankig nga ang mga awtoridad sa Simbahan sa Roma direktang nagtugyan sa maong mga relic, butang nga nagpalig-on sa kasaysayan ug espirituhanong sumpay tali sa shrine sa Mandaue ug sa Vatican.
Ang mga relic nga may kalambigitan sa Dose ka Apostoles, ilabi na kang San Pedro, gipiyalan ngadto sa National Shrine sa San Jose tungod sa dugay na niining debosyon.
Ang maong shrine mao ang galamhan sa “Señor de Cena,” usa ka talagsaon ug “life-sized” nga imahe sa Last Supper nga kapin na sa usa ka siglo ang kadugayon.
“Ang relic ni San Pedro gipiyal sa atong shrine tungod kay giila sa Roma ang kamahinungdanon sa Señor de Cena ug ang debosyon nga gihuptan dinhi sa Mandaue,” matod ni Balankig.
Iyang gipasabot nga ang mga Katoliko dili angay motan-aw sa mga relic isip mga magic nga butang o mga anting-anting nga makahatag og mga pangandoy sa ilang kaugalingong gahom.
“Alang sa mga Katoliko, ang mga relic mao ang mga balaang pahinumdom sa mga balaang lalaki ug babaye nga nagpuyo sa sulundon nga kinabuhi sa pagtuo. Pinaagi sa ilang intercession, mangayo kita sa Dios og grasya ug mga panalangin,” dugang sa pari.
Gisaysay ni Balankig nga ang mga relic naglangkob sa pisikal nga nahabilin sa mga santos, sama sa mga bukog, o mga butang nga gipanag-iya nila.
Ang kamahinungdanon niini anaa sa ilang papel isip makitang sumpay ngadto sa mga indibidwal kansang kinabuhi naa sa lawom nga kabalaan, imbes nga sa bisan unsang supernatural nga gahom sa maong mga butang
Matod sa pari, ang desisyon nga ipasundayag ang mga relic ngadto sa publiko magtugot sa mga ordinaryong magtutuo nga mag-ampo sa ilang atubangan ug mangita og espirituhanong kadasig, imbes nga limitahan lang ang pag-access niini ngadto sa pipila ka pinili.
Gihisgutan usab ni Balankig ang estrikto nga proseso nga gihimo sa Simbahang Katoliko sa pagtino sa katinuod sa mga relic sa wala pa kini itugot alang sa publikong benerasyon. / ABC