Relic sa cyber-apostle San Carlo Acutis miabot

Gidawat sa Pilipinas ang kasing-kasing nga relic ni San Carlos Acutis, ang batan-ong santo nga nailhang “God’s Influencer,” atol sa pag-abot niini niadtong Huwebes, Nobiyembre 27, 2025.
Ang nasod usa sa labing dako ug labing digital nga nasod sa mga Katoliko.
Ang pag-abot sa relic dili lang usa ka kasagarang pagbisita; kini usa ka spiritual reboot alang sa liboan ka Filipino nga naggamit sa social media ug internet.
Ang relic nga mo-tour sa 16 ka diyosesis sulod sa 18 ka adlaw, nagrepresentar sa kasingkasing sa usa ka batan-ong lalaki nga namatay niadtong 2006, apan nibiya og kabilin nga nagdugtong sa pagtuo ug sa teknolohiya.
Si Carlo Acutis kinsa gi-canonize ni Pope Leo XIV niadtong Septiyembre 7, 2025, naggamit sa iyang computer skills aron maghimo og mga website nga nagdokumento sa mga milagro sa Eukaristiya sa tibuok kalibutan.
Gihimo niya kini samtang buhi pa nga nagpamatuod nga ang internet usa ka himan alang sa evangelization.
Ang pag-abot sa iyang relic naghatag og dakong hagit ug inspirasyon, ilabi na sa mga batan-on.
Ang paglibot sa relic magsugod sa mga dapit sa Luzon sama sa Bulacan ug Caloocan, apan ang espirituwal nga importansya anaa sa kalainan sa mga lugar nga iyang bisitahon—gikan sa mga karaang katedral hangtod sa mga eskwelahan ug bisan sa umaabot nga Catholic Social Media Summit sa Manila City.
Ang matag hununganan nagrepresentar sa iyang pagkahinungdanon sa modernong panahon diin bisan asa man, ang tawo nagdala sa iyang cellphone ug nagkonektar sa kalibutan.
Ang pagbisita matapos sa Disyembre 15, ug mobalik iyang relic sa Perugia, Italy.
Apan ang cyber-apostolate nga iyang gisugdan nagpadayon dinhi sa Pilipinas, isip usa ka dako nga panawagan sa mga Katoliko sa paggamit sa ilang online influence alang sa himaya sa Ginuo. / Anton Banal /SunStar Philippines