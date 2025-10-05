Relief tracker app gigamit sa pagpanghatag og hinabang

Aron maseguro nga hapsay ug transparent ang mga operasyon sa paghatag og hinabang alang sa mga lugar nga naigo sa linog sa amihanang Sugbo, ang Kapitolyo naglusad sa Emergency Response Tracker, usa ka digital platform nga nag-mapa ug nag-monitor sa aid distribution sa tibuok probinsya.
Ang tracker nagtugot sa government responders ug pribadong donors sa pag-log ug pag-pin sa ilang mga kalihukan sa hinabang, nga makatabang sa pag-ila sa mga barangay nga nakadawat na og tabang ug kadtong nanginahanglan pa.
Ang Kapitolyo niingon nga ang sistema gipalambo aron malikayan ang pagdoble sa hinabang, maseguro nga ang tanang apektadong pamilya matagaan og hinabang, ug mapalambo ang koordinasyon taliwala sa nagkalainlaing relief groups.
“With the continuous aftershocks and heavy traffic in the north, we urge everyone to coordinate their relief activities for everyone’s safety and to avoid congestion that could disrupt ongoing rescue and rehabilitation work,” pamahayag sa Kapitolyo.
Katong naghatod og mga butang direkta sa apektadong mga lugar gitambagan nga susihon ang online tracker sa dili pa sila molarga o makig-coordinate sa dagkong relief hubs imbes nga mobiyahe sa tagsa-tagsa o lainlaing mga sakyanan.
Sa susama nga paningkamot, ang Kapitolyo nakig-alayon usab sa mga estudyante sa University of Cebu (UC) aron maugmad ang usa ka mobile application nga mo-log ug mo-pin sa mga hangyo sa hinabang.
“Soon, this will be linked with the Cebu Province relief tracker so everyone can see what’s needed, where help is going, and in the long run, track rehabilitation together,” batbat ni Dr. Nikki Catalan, Capitol PISO health consultant.
Ang app gipalambo sa mga UC Information Technology students nga sila si Clint Alonzo, Ralph Adriane Dilao, ug Vince Clave, ubos sa paggiya ni UC President Candice Gotianuy, kinsa gidayeg ni Catalan tungod sa pagsuporta sa innovations nga makatabang sa pagtubag sa kalamidad. / CDF