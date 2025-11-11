Relocation, financial assistance sa 17 ka pamilya nga apektado sa landslide

Hatagan sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Naga og relocation site ang 17 ka pamilya nga nabiktima sa landslide sa Purok Kaimito 1, Barangay Uling niadtong Nobiyembre 10, 2025,
Aron makabarog dayon ang mga pamilya, gipahibalo ni Mayor Valdemar Chiong nga hatagan sab sila og financial assistance.
Ang matag pamilya makadawat og P150,000 ngadto sa P160,000 aron ipamalit sa mga materyales sa pagtukod og balay.
Ang matag balay nga ipatukod sa relocation site adunay gidak-on nga 20 square meters.
Gipahimutang na sab sa kagamhanan ang ubang apektado nga pamilya, lakip na ang kapin 200 ka indibidwal nga lumolupyo sa Purok Marmol ug 3 ngadto sa mas luwas nga lugar.
Gihatagan na sab og pinansyal nga tabang ang tulo ka residente nga naangol ug kasamtangang nagpaalim sa tambalanan.
Giawhag sab sa mayor ang tanang lumolupyo sa dakbayan, ilabi na kadtong nagpuyo sa kabukiran nga magmabinantayon ug ug mopahibalo dayon kon dunay mamatikdan nga bisan ginagmay nga liki sa yuta.
“Magbantay lang gyud sa panghitabo sa ilang lugar nga unta kon naay mga deperensya ginagmay, magpahibawo kay aron mobakwit lang. Mangita lang ta og lugar nga mas safe sila,” asoy ni Chiong.
Gipasabot sa mayor ang kamahinungdanon sa sayo nga pagbakwit aron malikayan ang dugang kadaot. / JDG