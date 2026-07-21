Relocation site sa gibahaan Bagyong Tino, gipasug-an na

Gipahigayon sa Dakbayan sa Toledo ang ceremonial lighting sa relocation site alang sa mga pamilya’ng nabiktima sa Bagyong Tino nga gipahigayon niadtong Hulyo 20, 2026.
Ang relocation site nahimutang sa Lot No. 692, Barangay Magdugo diin gitukod ang mga permanente’ng kabalayan aron mahatagan og luwas ug desenteng kapuy-an ang mga pamilyang naapektuhan sa bagyo niadtong 2025.
Ang Toledo City maoy usa sa mga dakbayan nga grabe’ng naapektuhan sa Bagyong Tino.
Base sa datos sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), ang bagyo nga adunay international name nga Kalmaegi, nagdala og kusog nga pag-uwan sa Visayas.
Gipangulohan ni Toledo City Mayor Marjorie Perales, kauban ang mga konsehal, department heads, ug mga kawani sa Toledo City Urban Poor Commission ang ceremonial lighting sa maong relocation site.
Samtang nagpadayon ang ting-uwan, gipahinumdoman sab sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) ang publiko nga magmatngon, mangandam sa tanang higayon, ug kanunay nga maminaw sa mga pahimangno sa lokal nga DRRMOs aron malikayan ang mga risgo ug maseguro ang kaluwasan. / ANV