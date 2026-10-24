Remulla adunay pasidaan sa kurakot nga mga opisyal

Nibahad si Ombudsman Jesus Crispin Remulla batok sa mga opisyal sa gobiyerno nga mangabuso, mangilkil ug maglangan-langan sa mga permit sa mga negosyante nga suspensuhon dayon.
Atol sa iyang pakigtagbo sa mga sakop sa lechon industry sa Sugbo, gipahibawo ni Remulla ang pag-abli sa “Investors’ Window” sa Office of the Ombudsman, usa ka agianan aron direktang makasumbong ang mga business owner batok sa mga opisyal nga nangayo og porsiyento sa kita.
“Kung iuulat sa amin ng Anti-Red Tape Authority na hindi inilalabas ang isang permit, susulatan namin ang kinauukulang opisyal. Kung hindi pa rin siya kikilos pagkatapos nito, agad naming sususpindihin ang opisyal na iyon. Tinitiyak ko sa inyo iyan. Binigyan tayo ng batas ng kapangyarihang gawin ito,” pahayag ni Remulla.
Gitug-an niya nga grabe na ang pangilkil gikan sa mga kapitan, kagawad ug tanod hangtod sa mas taas nga mga puwesto diin gihimo na gani nilang “kasosyo” ang ilang kaugalingon sa kita sa negosyo.
Gisaysay ni Remulla nga aduna na siya’y target nga usa o duha ka mayor sa Cavite nga iyang taktakon sa puwesto tungod sa pangilkil.
“Binubuksan natin ang Investors’ Window na ito sa Tanggapan ng Ombudsman. Maaaring sabihin sa amin ng mga negosyo ang lahat ng kanilang problema, at hahanap tayo ng mga paraan upang matugunan ang mga ito,” dugang ni Remulla.
Tuyo sa maong lakang nga panalipdan ang mga negosyante sama sa negosyante og lechon aron dali ug hapsay ang pagnegosyo nga maoy naghatag og trabaho ug nagpalambo sa ekonomiya sa nasod. / ABC