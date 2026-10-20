Remulla: Atong Ang nagtago sa ‘Cambodia’

Gikataho nga ang nagtagutagong negosyanteng si Charlie “Atong” Ang ang nisibat na sa Pilipinas ug katapusang nakit-an sa Cambodia, matod ni Interior Secretary Jonvic Remulla niadtong Martes, Oktubre 20, 2026.
“We are confident that he is in that area (Cambodia),” matod ni Remulla.
Si Ang gipangita may kalabutan sa pagkawala ug gituohang pagpatay sa mga sabungero. Ang mga korte sa Batangas ug Laguna nag-isyu na og mga warrant of arrest batok kaniya tungod sa kasong kidnapping, serious illegal detention ug homicide.
Wala hinuon gipadayag ni Remulla kon giunsa paggawas sa nasod ni Ang, bisan pa sa padayon nga paningkamot sa Philippine National Police ug uban pang ahensiya sa pagpatuman sa balaod aron pangitaon ug dakpon siya.
Ang kalihim sa interior nag-ingon sab nga posibleng gi-convert ni Ang ang $3 bilyunes ngadto sa cryptocurrency. Matod niya, ang negosyante adunay igong pundo aron bayran ang mga tawo nga motabang kaniya aron makalikay sa pagkasikop.
Ang maong kantidad ug ang giingong pag-convert niini wala pa mapamatud-i.
Giakusahan si Ang nga maoy utok sa pagkawala sa g mga sabungero, diin ang uban kanila gituohang gipatay human gidudahan nga nanikas sa sabong. Ang maong mga akusasyon gipaubos pa sa proseso sa korte.
Nagtanyag ang gobiyerno og ganti nga P20 milyunes alang sa impormasyon sa nahimutangan ni Ang. Gideklarar siya nga usa ka “fugitive from justice” o tawo nga nagtago gikan sa balaod human gipasaka ang mga kasong kriminal batok kaniya.
Niadtong Pebrero, nagpahibalo ang mga awtoridad sa Cambodia nga base sa ilang immigration records, walay rekord nga nisulod o nigawas si Ang sa ilang nasod. Human niini, nag-ingon si Remulla nga nagtuo ang mga awtoridad nga anaa pa gihapon si Ang sa Pilipinas, bisan pa man nga padayon nga gisusi sa mga imbestigador ang mga taho nga basin nakalingkawas na siya paingon sa gawas sa nasod. / SuperBalita Cebu