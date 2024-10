Remulla gitudlo isip DILG secretary

Gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Cavite Governor Juanito Victor “Jonvic” C. Remulla Jr. isip bag-ong kalihim sa Department of the Interior and Local Government (DILG).

Si Remulla nanumpa sa katungdanan nga gidumala ni Marcos sa Malacañang niadtong Martes, Oktubre 8, 2024.

Siya maoy nihulip kang Benhur Abalos Jr. kinsa ni-resign human siya nisang-at sa iyang certificate of candidacy pagka senador alang sa 2025 midterm polls.

Si Remulla igsuon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla.

Matod pa nga gidawat niya ang appointment aron maka­tabang sa nasod.

“Ang aking adhikain mula noon pa man ay ang ipagtibay ang kakayahan ng lokal na pamahalaan at kapulisan para maging pantay ang karapatan ng lahat at tungo sa mas mabuting kinabukasan. Ito po ay hindi makakamit sa puro salita lamang o yung pang-aaway ng walang hanggan. This can only be done through consensus building, community empowerment, and enhancing civic responsibility,” matod sa bag-ong hepe sa DILG. / TPM / SunStar Philippines