Remulla mi-deny nga ‘gigamit’ sa pagpanalipod ni PBBM

MANILA – Gisalikway sa bag-ong Ombudsman nga si Crispin Remulla ang mga pagsaway nga ang iyang pagkatudlo nga pangulohan ang Office of the Ombudsman gihimo aron panalipdan ang administrasyon ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ug pag-atake batok kang Bise Presidente Sara Duterte.
Sa usa ka interbyu sa radyo, giingon ni Remulla nga ni-apply siya alang sa puwesto sa Ombudsman aron makatabang sa nasod ug aron matuntolan ang gobiyerno sa hustong direksiyon.
“Dapat talaga dito ‘yung bansa inaayos natin, ‘yung corruption talaga ang problema natin and tamaan na kung sino ang tatamaan pasensya nalang ang masasagasaan kasi ganon talaga ang gulong ng hustisya dapat walang sinisino,” dugang niya.
Si Senador Imee Marcos kaniadto nag-ingon nga ang pag-appoint kang Remulla gitumong aron mapriso ang mga kaatbang sa politika sa iyang igsuon, hilabi na si Duterte, isip pagpangandam sa piniliay sa pagkapresidente sa 2028.
Niadtong Abril, ang Senate Committee on Foreign Relations nga gipangulohan ni Marcos, nirekomendar sa Office of the Ombudsman nga ipasaka ang mga kaso batok kang Remulla ug uban pa tungod sa ilang giingong pagkalambigit sa pag-aresto sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug sa pagtugyan niini sa International Criminal Court (ICC) sa The Hague “nga walay due process.”
Niadtong Septiyembre, gisalikway sa Office of the Ombudsman ang mga kaso nga gipasaka batok kang Remulla ug kaubanan kalabot sa pag-aresto ni Duterte.
Human sa pagpahibalo sa pagtudlo kang Remulla, si Presidential Communications Office (PCO) Acting Secretary Dave Gomez niingon sa usa ka press conference niadtong Martes, Oktubre 7, nga ang nibiya nga justice secretary niagi sa usa ka “hilabihan ka estrikto nga proseso.” / TPM / SunStar Philippines