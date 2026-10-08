Remulla mi-refund sa drug test fee ni Respicio

Giulian sa bayad ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla ang pagpa-drug test ni Reina Mercedes, Isabela Vice Mayor Harold Respicio.
Nag-comment si Remulla sa Facebook post ni Respicio ug gilakip ang litrato sa resibo sa reimbursement nga gipadala pinaagi sa e-wallet application.
“Eto na. Happy?” matod ni Remulla.
Nagpa-drug test si Respicio sa St. Luke’s Medical Center Quezon City sa Miyerkules, Oktubre 7, 2026, human sa panawagan ni Remulla.
Nakompirmar nga negatibo siya sa paggamit og ilegal nga drugas.
“Congratulations. Now that it’s confirmed he’s not on shabu, totoo na talaga na natural ang sayad ng utak niya,” matod ni Remulla isip tubag sa resulta sa drug test ni Respicio.
Una nang giawhag ni Remulla si Respicio nga magpa-drug test human nag-trending sa social media ang mainitong panaglalis niini uban sa mga opisyal sa barangay atol sa usa ka miting sa maong probinsiya.Matod ni Remulla, dili angay sa usa ka opisyal sa gobiyerno ang gipakitang pamatasan ni Respicio.
Nakita si Respicio nga gisermonan ug gipangbadlong ang mga opisyal sa barangay samtang giatubang siya niini bahin sa mga pasangil sa korapsiyon sa pundo nga gitagana alang sa mga mag-uuma og tabako ug mga proyekto sa imprastraktura.
Sumala ni Remulla nga tugotan niya si Isabela Governor Rodolfo Albano III nga maoy magdumala sa maong isyu sa pagkakaron. /