Remulla ngadto ni Respicio: Tingin ko talaga adik

Ipa-drug test ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla si Reina Mercedes, Isabela Vice Mayor Jeryll Harold Respicio, human sa iyang mainitong komprontasyon sa mga barangay opisyal atol sa sesyon sa konseho sa munisipyo.
Nag-viral sa social media ang usa ka video diin makita si Respicio nga naningka ug nakigkomprontase sa mga barangay opisyal atol sa maong sesyon.
Sa pakighinabi sa mga tigbalita niadtong Miyerkules, Oktubre 7, 2026, niingon si Remulla nga dili angay sa usa ka opisyal sa gobiyerno ang gipakita nga pamatasan ni Respicio.
“Ipapa-drug test ko muna. Parang wala sa sarili eh. Ayun lang. I advise him we will give him a drug test kasi mukhang adik eh, ‘yung asal niya eh. Meron bang normal na vice mayor na ganon? Parang wala sa sarili eh, parang hindi halal,” matod ni Remulla.
Nidugang siya nga padayon pang gitun-an sa Department of the Interior and Local Government (DILG) kon magpagawas ba kini og show-cause order batok kang Respicio, apan gusto niya nga ipa-drug test una ang bise mayor.
“Ngayon lang ako nakakita ng vice mayor kung manigaw ganun, di ba. Parang nakasinghot kung umasta eh,” dugang sa Kalihim.
Matod ni Remulla, pasagdan niya una si Isabela Governor Rodolfo Albano III sa pagdumala sa maong isyu.
Sa viral nga video, makita si Respicio nga nakigkomprontase sa mga barangay opisyal kabahin sa paggamit sa mokabat sa P66 milyunes nga tobacco excise tax funds nga gitagana aron makabenepisyo ang mga mag-uuma og tabako.
Gipangutana ni Respicio ang kahimtang sa mga proyekto nga gipundohan gikan sa bahin sa tobacco excise tax.
Nisamot ang tensiyon dihang gipasanginlan niya ang mga barangay opisyal nga giingong sayop ang paggamit o gikawat ang maong pundo.
“Anong bastos? Ang mga bastos mga magnanakaw. Magnanakaw. Mga magnanakaw!,” singgit sa bise mayor.
Gipangutana sab ni Respicio ang pagtukod sa usa ka barangay health center sa Barangay Banquero, diin matod niya adunay alokasyon nga mokabat sa P5 milyunes.
Sa dihang gisultihan siya sa barangay captain nga wala pa mahuman ang proyekto, nisaka ang tingog ni Respicio ug gipangayo niya ang sitwasyon sa maong proyekto. Sa misamot nga tensiyon, gisuspenso sa bise mayor ang sesyon.
Human niini, nipasabot si Respicio nga ang iyang pamatasan resulta lamang sa iyang kadasig nga baruganan. / TPM