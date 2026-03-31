Remulla ngadto sa LGUs: Dalan hawani alang sa Semana Santa

Gimanduan ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Jonvic Remulla niadtong Martes, Marso 31, 2026, ang mga opisyal sa lokal nga kagamhanan nga segurohon nga walay bisan unsang makababag sa mga dalan sulod sa ilang hurisdiksyon aron maseguro ang hapsay nga dagan sa trapiko taliwala sa pagdagsa sa mga tawo karong Semana Santa.
“Ako’y nananawagan sa lahat ng local government units na gawin ninyo ang parte ninyo para gawing obstruction free ang lahat ng ating major thoroughfares. Ito ay obligasyon natin sa ating mga mamamayan at sa lahat ng mga naglalakbay,” matod ni Remulla sa usa ka inter-agency press conference sa Camp Crame.
Uban ni Remulla silang Department of Transportation (DOTr) Secretary Giovanni Lopez, Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Vince Dizon, ug Philippine National Police (PNP) Chief General Jose Melencio Nartatez Jr.
Matod niya nga ang DILG, DOTr, DPWH, ug PNP hugot nga naglambigitay aron maseguro ang luwas ug hapsay nga pagbiyahe sa mga Pilipino panahon sa bakasyon sa Semana Santa.
Gibutyag ni Dizon nga iyang gimando ang pagsuspenso sa tanang nagpadayon nga mga proyekto sa dalan samtang nagsaulog sa Semana Santa.
“Ang importante is itong Holy Week walang mag-one-way. Yun ang kabilin-bilinan natin kasi yun ang talagang nagpapabagal ng traffic kasi pag nag one way na yan, nagstop and go, lalo na pag Holy Week, minsan kilometro na ang haba ng traffic dyan at dahil don, grabe ang konsumo sa gasoline niya at ang oras na madadagdag sa biyahe,” sumala ni Dizon.
“Less time on the roads means less (fuel) consumption and less expenses sa mga kababayan natin,” siya midugang. /TPM/SunStar Philippines