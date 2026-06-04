Remulla: Wa mobabag sa 18 ka kanhi Marines mosud sa Senado

Niinit ang grabeng tensiyon sa Senado human giingo'ng gisuwayan pagbabag ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla ang pagsulod sa 18 ka kanhi mga sakop sa Philippine Marines nga magsilbi untang resource persons sa usa ka imbestigasyon niadtong Hunyo 4, 2026.
Ang maong mga ex-marines dunay tambungan nga hearing kalabot sa anomalusong flood control projects nga gipangulohan ni Senador Pia Cayetano ubos sa Blue Ribbon Committee.
Sumala sa mga taho, napugos si Senador Robin Padilla ug pipila ka kaubanan sa pagduso kang Remulla aron makasulod ang grupo ni Cayetano ug ang mga ex-marines paingon sa plenary hall.
Gihimakak ni Remulla ang maong pasangil ug nideklarar nga siya hinuon ang natukmod pabalik samtang naglakaw gawas sa building.
Ang maong kagubot nanukad sa nagpadayong panag-ilog sa liderato sa Senado.
Sayo nianang adlawa, si Senador Sherwin Gatchalian nga nilingkod isip Acting Senate President ug Senate President Pro Tempore puli kang Senador Loren Legarda nibarog nga si Senador Erwin Tulfo ang nangulo sa maong komite, ug dili si Senador Pia.
Matod ni Gatchalian, walay lehitimong hearing nga gitakda kagahapon tungod kay sa Hunyo 8 pa ang schedule ni Tulfo.
Giangkon ni Gatchalian nga siya ang nagpatawag kang Remulla alang sa usa ka "preemptive action" o pagpangandam sa seguridad.
Tungod niini, nagpagawas og memorandum si Gatchalian nga nagpa-work-from-home sa mga staff ug nagpabakwet sa mga empleyado sa Senado sugod sa alas-10 sa buntag alang sa ilang seguridad.
Bisan pa man sa maong babag, gipadayon gihapon ni Senador Pia ang hearing uban ang 18 ka ex-marines. Tungod sa kakuwang sa mga staff sa komite, si Senador Alan Peter Cayetano mao nay nipapanumpa sa mga resource persons.
Nitambong sab sa maong tigom silang Senador Rodante Marcoleta, Imee Marcos, Robin Padilla, ug Loren Legarda nga nainsistir nga siya gihapon ang Senate Pro Tempore.
Nasinati sab ang giingong blackout sa impormasyon human nabisto ni Senador Marcos nga wala gi-broadcast sa opisyal nga website sa Senado ang ilang hearing. Samtang gibutyag ni Senate President nga dunay mga sakop sa media ang gidid-an sa pagsulod sa pasilidad. / TPM / SunStar Philippines