Remulla: Zaldy Co ibalhug sa Camp Crame sa iyang pag-abot

Adto prisuhon ang kanhi magbabalaod nga si Zaldy Co sa Camp Crame sa Quezon City inig balik niya sa Pilipinas, sumala ni Interior Secretary Juanito Victor “Jonvic” Remulla niadtong Biyernes.
Sa usa ka interview sa radyo, giingon ni Remulla nga ang Department of the Interior and Local Government (DILG) maoy modala sa kustodiya ni Co inig abot niini, ug siya mismo ang mopresentar niini sa Sandiganbayan para sa iyang arraignment.
“Pagdating dito, ako ang arresting officer at ako ang magdadala sa kanya sa custody ng Sandiganbayan kasi indicted na siya, charged na siya ng Ombudsman. Dadalhin muna siya sa Camp Crame, bibigyan siya ng thorough physical examination,”matod pa ni Remulla.
Si Co nadakpan sa Prague niadtong Huwebes human siya ningsulod sa Czech Republic nga walay saktong dokumento, human pakyas nga pagsuway sa pagsulod sa Germany.
Gibutyag ni Remulla nga si Co, nakit-an sa Italy tulo ka semana ang milabay ug sige og balhin-balhin aron dili masakpan, wala makapakita og balidong dokumento sa pagbiyahe tungod kay kenselado na ang iyang Philippine passport.
Sa pangutana kon kanus-a siya mabalik sa Pilipinas, niingon si Remulla nga magdepende kini sa Department of Foreign Affairs (DFA).
“Siguro (perhaps) in as little as one week pero as long as three weeks, depende ‘yan sa DFA. Sila naman talaga ang lead dito, hindi ako eh. coordination lang ako,” dugang niya.
Gipahayag usab ni Remulla nga ang mga opisyal sa Pilipinas nakabisita na kang Co.
Ang police attaché ug ang DFA nakig-alayon na sa mga lokal ug internasyonal nga mga awtoridad aron mapadali ang iyang deportation.
Si Co usa sa 16 ka indibidwal nga nag-atubang og kasong graft ug malversation may kalabotan sa giingong substandard nga PHP 289-million flood control project sa Naujan, Oriental Mindoro.
Ang maong proyekto gihimo sa Sunwest Corporation, usa ka kompanya nga gipanag-iya sa iyang pamilya.
Gipasangil sa Anti-Money Laundering Council nga si Co nakadawat og PHP 802 million pinaagi sa mga check deposit gikan sa mga account sa Sunwest gikan sa 2019 hangtod 2025, samtang siya nagserbisyo pa isip magbabalaod.
Ang mga opisyal sa gobiyerno gidid-an sa pagbaton og mga interes sa negosyo.
Tungod niini, ang Sandiganbayan nideklarar na kang Co isip usa ka fugitive from justice . / PNA