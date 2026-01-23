Renovation sa buhatan ni Gov. Pam way nahimong kalapasan

Walay nakitang violations sa gihimong renovation sa Governor’s office sa east wing sa Cebu Provincial Capitol.
Kini maoy gipahibalo ni Gobernador Pamela Baricuatro subay sa hapit na mahuman nga renovations sa governor’s office. Nipadala og detalyadong design documents ang Kapitolyo ngadto sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP) alang sa renovation isip pagsunod sa requirements sa protected landmark, nga naaprubahan na ang konsepto niadtong Disyembre.
Ang building sa Kapitolyo daan na kining gideklarar nga National Historical Landmark.
Matod ni Baricuatro nga gawas sa iyang opisina, may gigahin sab nga luna sa maong area ang staff sa gobernador.
Sa gihimong pakisusi, lakip sa gi-restore sa opisina sa gobernador ang sawog, ceiling, ug pintal.
Gilauman nga makabalhin na ang gobernador sa bag-ong opisina sunod semana.
Samtang ang kasamtangang holding area, mahimo na sab nga opisina alang sa League of Municipalities of the Philippines (LMP-Cebu Chapter). (ANV)